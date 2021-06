Registra Parral aumento de un 58% en delitos sexuales

Parral, Chih.- Aumenta hasta un 58 por ciento los casos de delitos sexuales en la ciudad. En el periodo Enero – Mayo de este año, han repuntado los casos, luego de que en 2020 se registraran 33 y en el mismo periodo, pero de este año, sumaran 52.

En un comparativo del periodo enero – mayo del presente año con el del año pasado, se pudo constatar que ha habido un aumento de hasta el 58 por ciento en los casos de delitos sexuales.

Con base en estadísticas proporcionadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), se demostró que en el año 2020 durante dicho periodo, los casos sumaron 33 mientras que, en la actualidad, han sumado 52.

Según señaló Martín Costa, psicólogo de nuestra ciudad, la alta incidencia en estos casos se debe a que la pandemia, ya que ha desatado una serie de problemas psicológicos en la ciudadanía, además de que no estaban acostumbrados a convivir bastante tiempo con sus seres cercanos.

Sin embargo, explicó que los casos de delitos sexuales, aunque siempre han existido, estos se manifestaban en quienes contaban con problemas en ámbitos familiares, casos de abusos que los llevan a ser abusadores.

No obstante, también dentro de esta “Ola” de casos, podrían existir otros más que no se hayan dado a conocer, pues habría quienes pueden estar bajo alguna amenaza, se sienten desprotegidos, no confían en las autoridades de seguridad entre otros casos.

Es de recordar que, anteriormente, se dio a conocer un caso de abuso en contra de una menor, quien por seis años decidió callar los constantes abusos por parte de un familiar quien la había amenazado, por ello, no se descarta que sea el único caso.

Para finalizar, comentó que es importante hablar con las personas de quien se crea puedan ser víctimas de alguna comisión de este delito, asimismo, buscar ayuda psicológica y profesional para quienes hayan sufrido de estos abusos.