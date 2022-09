Rehabilitan escuelas de la zona sur de Chihuahua afectadas por la lluvia

Apoyará los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) a escuelas dañadas por las lluvias, así lo informó la directora General de esta dependencia, quien destacó que se atenderá los centros con mayores afectaciones, en tanto la titular de este organismo en la zona sur manifestó que ya se está atendiendo la problemática en la escuela Maclovio Herrera ubicada en la comunidad de Santa Rosa, una de las más afectadas por las condiciones climatológicas.

Por lo anterior, la directora general de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Sandra Gutiérrez, en su visita a la ciudad de Parral, indicó que en todo el estado hubo afectaciones en diversas instituciones educativas, principalmente del Nivel Básico.

Sandra Gutiérrez, directora General de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH). Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

"Hay que recordar que las escuelas de Educación Básica fueron las primeras que se fundaron, si no íbamos a un preescolar no había problema porque no era obligatorio, de tal forma que las primarias son las más antiguas, con menos mantenimiento y estas lluvias sí las afectaron mucho", expresó.

Destacó que su visita por Parral se debe a la necesidad de establecer una reunión con la maestra Rosa Isela Velasco, titular de Seech en la zona sur del estado, para analizar la situación que guardan las instituciones educativas de la región.

Informó que durante el miércoles estuvo visitando los almacenes ubicados en Chihuahua y Juárez para contabilizar los insumos con los que se cuenta y poder apoyar a las escuelas que así lo requieran.

Por ello resaltó que se cuenta con impermeabilizante suficiente para aplicarlo en las escuelas que presenten mayores daños.

Ante la situación que se presentó en la escuela Maclovio Herrera, ubicada en la comunidad de Santa Rosa, la maestra Rosa Isela Velasco detalló que ya se les ha estado brindando atención, ya que debido a las lluvias el falso plafón colapsó, presentando además daños en un aula antigua, por lo que el ciclo escolar pasado se gestionó un aula móvil.

"La Secretaría así como el Gobierno de Parral se comprometieron a levantar el aula que se está derrumbando", señaló.

Manifestó que las clases continúan solamente en los espacios que no representan un peligro para los alumnos y maestros, mismos que están impartiendo las materias por ciclos, es decir el lunes se atiende a unos grupos y los demás días al resto.

"Ahorita nosotros como escuelas federales no tenemos ningún riesgo, únicamente es esa escuela y la Ford 156, pero en esa institución solo se desgajó el cerro y derrumbó parte del cerco pero ya fue Protección Civil y lo acordonó, además de que no son lugares de acceso para los niños, y por lo pronto no tenemos ningún riesgo, también la Técnica 31 hicieron lo propio con la dependencia municipal", declaró.

