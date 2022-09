Representar a mi gente me llena de orgullo: Miss Santa Bárbara

Nahomy Cobos, ganadora del Encuentro Santabarbarino, logró coronarse como Miss Santa Bárbara y ser la representante del municipio en el certamen de belleza Miss Chihuahua, declaró que actualmente se encuentra realizando una serie de actividades que le permitan mantener un equilibrio en los aspectos de su vida, y poder representar con orgullo el lugar que la ha visto crecer.

En entrevista con Nahomy Cobos, Miss Santa Bárbara compartió que actualmente se encuentra cursando la carrera de Ingeniería Química en el Tecnológico de Parral; sin embargo tras ganar en el Encuentro Santabarbarino, representará al municipio en el certamen de belleza Miss Chihuahua.

Declaró; “A mí me daba mucho miedo estar frente a las personas, que nada más me estuvieran viendo, por las inseguridades que tenía, pues yo pensaba que me iban a ver si estaba mal parada o que me veía mal; pero mi familia, principalmente mi mamá, fue la que me motivó a entrar al certamen y tuve el honor de ganar, y de ahí me hablaron para participar en Miss Chihuahua”.

Indicó que ahorita está asistiendo con un psicólogo a pesar de ser considerado un tema tabú, ya que considera que la salud mental es una de las principales áreas para prepararse, con lo que busca conocerse a sí misma. Comenta que para mantener un equilibrio con su salud mental, está realizando actividad física de lunes a viernes, asimismo, ha emprendido un régimen alimenticio adecuado. En tanto, destina un periodo de tiempo de su día para tocar violín.

“Siento un gran orgullo, Santa Bárbara siempre se ha distinguido por su gente, por la hospitalidad, la mujer santabarbarina se caracteriza por su belleza, y para mí representar a su gente es motivo de orgullo y alegría”, expresó.

Resaltó que de este certamen de belleza, desea adquirir nuevas experiencias que esta etapa de su vida le va a ir presentando, aprender a desenvolverse más, y a mostrarse tal cual es sin miedo.

“Yo quiero decirle a todas las jóvenes que nunca dejen de ser quien son, siempre habrán comentarios malos hacia lo que hagan, estén bien o mal, pero es importante que estén seguras de lo que son, hacia dónde van y lo que quieren ser. Quiero aprovechar para agradecer a los santabarbarinos por permitirme vivir esta experiencia, a Dios, a mi familia por siempre apoyarme en todo lo que quiero lograr, a mis amigos, y a toda la gente, quiero decirles que pondré todo mi esfuerzo para representarlos con orgullo en Chihuahua y a cualquier lugar a donde vaya”, detalló.

Miss Santa Bárbara señaló que en diciembre estará viajando a San Luis Potosí, para participar en el concurso de Expociencias, asimismo será parte de las concentraciones del certamen de belleza.