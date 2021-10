Derechos Humanos revela deficiencias en cámaras de cárceles

La Comisión de los Derechos Humanos indicó que las cámaras de las cárceles municipales de la región sur del estado son las de mayor número de deficiencias, incluso hay municipios que no cuentan con ellas, la Comisión en sus inspecciones ha detectado que fallas en el funcionamiento, no se encuentran en toda la dependencia, cubren puntos muertos y son indispensables para la investigación de posibles abusos y la seguridad de los detenidos.

Luis Salcido Domínguez, visitador de los Derechos Humanos en la ciudad, informó que prácticamente en todas las direcciones de Seguridad Pública de los municipios de la región sur del estado, tienen observaciones o recomendaciones de la Comisión, indicando que primero es la observación y ya la recomendación es cuando hay irregularidades más frecuentes en donde es necesario que los Ayuntamientos pongan prioridad en la atención.

Consideró que en los municipios de la región sur del estado son las de mayor número de deficiencias, donde se han hecho observaciones tanto en las cámaras de seguridad como en las condiciones de las celdas, dijo que ahora con la pandemia se dejó de realizar las inspecciones con más frecuencia, pero los Municipios deben de invertir recursos para mejorar la seguridad de los separos, entre estas adecuaciones se encuentran las cámaras de seguridad.

Desde su parecer el municipio de Parral es de los que cuentan con mejores cámaras; sin embargo, y también les han hecho observaciones ya que hay cámaras con puntos muertos que no garantizan la seguridad de los arrestados y del personal encargado de custodiar a los internos, así también, han visto irregularidades en los baños de las celdas, además se ha visto que han tenido fallas en su funcionamiento, deben de estar prendidas las 24 horas y grabar no sólo deben de servir como monitores.

De igual manera, refirió el visitador de los Derechos Humanos que se han encontrado irregularidades en los municipios de Santa Bárbara, San Francisco de El Oro, Jiménez y en Zaragoza, las cuales desde hace años no se han modificado ni invertido en su funcionamiento, consideró que las cámaras deben de estar ubicadas desde la entrada de las instalaciones, las celdas, pasillo y oficinas, ya que pueden presentarse casos en donde un interno puede ser golpeado en una cuarto que no cuente con una cámara.

Además se ha visto también que las cárceles y falta de cámaras hacen que estos municipios entren entre las peores condiciones de la zona sur del estado, no se invierte en estas para la seguridad, ya que el Municipio tiene una responsabilidad patrimonial dentro de las cárceles, es el responsable de la integración de los internos y del personal que labora en él, no debe de haber puntos muertos y las cámaras deben de abarcar toda la celda excepto en el área de baños debe de haber cierta privacidad, incluso hay municipios que no cuentan con cámaras.