Revertirán viviendas de la colonia Federico Ferro Gay en Parral

Parral, Chih.- Más de la mitad de las casas con las que cuenta la colonia Federico Ferro Gay, es decir, 300 de 600, están por ser revertidas debido a que fueron adquiridas por personas que tenían un puesto como funcionarios públicos al momento de ser ofrecidas; o bien, se otorgaron a personas que no reunían los requisitos para tener la vivienda, mismas que se hicieron para personas de escaso recursos.

David Arellano Sotelo, titular de Desarrollo Urbano Estatal, informó que se han tenido acercamientos con los ejidatarios del área, ya que se registra un adeudo que suma la cantidad de 10 millones de pesos para que la reversión de las viviendas pueda proceder.

Explicó que los ejidatarios también esperan el pago de dichos terrenos, y por ello gobierno no puede intervenir de momento con el revertimiento de estas 300 viviendas en la colonia Federico Ferro, anteriormente conocida como “Parral Vive”.

Cabe recordar que esta reversión se había puesto a revisión desde el año pasado, y hasta el momento sólo el número de cuántas casas se podrían revertir es el que se ha dado a conocer en la oficina de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado.

Este plan de reversión en su momento se anunció que se daría para entregar las casas a quienes realmente lo necesiten, como también desde que se construyó la colonia se dijo que estos inmuebles eran destinados a personas de bajos recursos.

No obstante, de las 600 viviendas con las que cuenta la colonia Federico Ferro Gay, suman casi 300 que fueron adquiridas por personas que realmente no eran candidatas para ser acreedoras de una finca de este tipo.

Cabe recordar que estas viviendas fueron financiadas por el gobierno federal y gobierno estatal durante el periodo 2013-2016; los beneficiarios sólo tuvieron que pagar 10 mil 700 pesos de los 140 mil con las que fueron valuadas, vecinos del sector afirman que muchas de las casas están deshabitadas y consideran que deben ser ofrecidas a quien realmente lo necesite.

Fue gracias al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), cuya inversión fue anunciada en su momento con 50 millones 856 mil pesos para beneficio de los acreedores al apoyo.

Algunos vecinos están de acuerdo en que se reviertan los convenios para que se entreguen a quienes las necesiten. “Hay varias casas solas, hacen puro negocio, no las necesitan; yo sí estoy de acuerdo que se las den a quienes sí necesitan, como uno”, mencionó Magdalena Sáenz.

Por su parte, Jesús Chávez, quien vive con una de sus hijas expuso: “todavía hay gente que puede necesitar, mire hay muchos lotes vacíos, debieron dejarlas para que las pueda tener alguien, yo vivo con mi hija ella es la de la casa”.

Asimismo, hubo vecinos que no estuvieron de acuerdo con la reversión, como María Rosa Andrea Valenzuela, quien dijo: “yo no estoy de acuerdo porque conozco a un señor que vive sólo, y sé que quien compró la casa donde vive fue un funcionario; entonces, no sé qué pase con él, las casas nos las otorgó César Duarte y estamos agradecidos.”

