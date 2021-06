Panorama apocalíptico en abasto de agua en Parral

Parral, Chih.- Cómo panorama apocalíptico describen empleados de la JMAS Parral la situación a futuro, si no llueve en los próximos meses. El abasto actualmente se agrava con la temporada de altas temperaturas, ya que el consumo aumentó, la dependencia está reequipando los pozos para frenar la problemática pero si no llueve, no habrá agua que extraer.

El problema del abasto se debe a que la sequía no ha cesado y se necesitan las precipitaciones para que se llenen o suba el nivel de los mantos acuíferos y en las minas de donde se extrae el recurso para hacerlo llegar a los hogares de los usuarios.

El Director Técnico de la dependencia a nivel local, Manuel Ramos, explicó que el consumo en aumento derivado de las altas temperaturas aumenta la demanda en las partes bajas y por lo tanto impide que alcance a llegar el suministro a todas las áreas.

La verdad si, si no llueve este año, se va a poner muy fea la situación del desabasto, consumo en las partes bajas impiden que alcance a llegar a las partes altas, pero el problema más allá es la falta de lluviaslamentó el entrevistado.

Explicó que para este panorama, la JMAS Parral ha estado dando mantenimiento a los pozos que actualmente trabajan para hacer llegar el recurso hídrico a los hogares, sin embargo lamentó la falta de circulante para invertir de manera mayor en estas herramientas.

“Estamos reequipado los pozos con equipos más grandes y ubicándolos a mayor profundidad, solo que es lento debido a que son inversiones fuertes y la Junta Municipal no tiene la capacidad económica para hacerlo de un solo jalón” indicó.

Cabe recordar que desde que se secó la presa Parral, el panorama se ha ido agravando con la situación del suministro y es en esta temporada cuando se empiezan a observar las problemáticas debido al alza de consumo.

Así mismo, Manuel Ramos indicó que en lo que va de este año se han cambiado dos equipos de bombeo, además de que se están revisando lugares donde puedan hacer perforaciones de mayor profundidad para extraer más agua, pero si no llueve, el panorama amenaza con mayores carencias.