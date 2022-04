Se disculpan policías que videograbaron a agente que luego se suicidó

En un hecho sin precedentes para el estado de Chihuahua, cuatro agentes de la Policía Municipal de Parral que actualmente se encuentran suspendidos por un proceso legal, ofrecieron disculpas públicas como parte de una medida alterna para terminar el procedimiento que enfrentan, la cual tiene por objeto reestablecer y reiterar la dignidad de la víctima; además por primera ocasión se logró la vinculación a proceso en la entidad por tratos crueles e inhumanos, así como un estudio de lucro cesante que tendrá que asumir el Ayuntamiento de Parral por reparación de daño.

Durante el mes de mayo del año 2021 los involucrados, al encontrarse en servicio, video grabaron de forma indebida y posteriormente difundieron un video que muestra la detención de una persona que en esos momento fungía como Agente Estatal Investigador y llevaba por nombre Felipe Navarrete Peinado, quien, tras ser liberado, decidió privarse de su existencia en el panteón local de Valle de Allende.





Derivado de lo anterior, el 23 de octubre del año 2021, los cuatro agentes implicados fueron vinculados a proceso penal como presuntos responsables de cometer actos crueles, inhumanos o degradantes, previsto en la Ley General en Materia de Tortura, así como por el ejercicio ilegal del servicio público.

Las investigaciones seguidas por Ministerios Públicos, Analistas de Contexto, Agentes de Investigación y Peritos, se desarrollaron por varios meses bajo los más altos estándares internacionales y con enfoque diferenciado para documentar la violación grave a los derechos humanos de la víctima.

Fue en una audiencia intermedia del pasado 25 de abril de la carpeta de investigación 445/2021, cuando la juez de control, autorizó una suspensión condicional del proceso como medida alterna para terminar el procedimiento, siendo de igual peso que una sentencia definitiva para resolver un conflicto, imponiendo seis medidas a cumplir.

Sin embargo, para que lo anterior sucediera, los imputados primeramente tuvieron que ser vinculados a proceso por un delito, siendo para uno de ellos y el responsable de filmar, por primera vez en el estado de Chihuahua “Tratos Crueles e Inhumanos”, en tanto para los otros tres por “Ejercicio Ilegal del Servicio Público”.

La medida es un hecho sin precedentes

De forma inédita, en el rubro de reparación del daño inmaterial, los responsables Judith Verónica Tena Yáñez, Selene Maribel García Baca, José Vicencio Bueno Sánchez y Claudio Alejandro García Quiñonez, ofrecieron una disculpa pública como medida de satisfacción, la cual tiene por objeto reestablecer y reiterar la dignidad de la víctima, misma en la que aceptan la divulgación del video grabado y para el caso del último su culpabilidad en la filmación.

Uno a uno, los agentes previa identificación de nombres y apellidos completos fueron leyendo sus disculpas dirigidas únicamente a las víctimas, siendo la esposa y las dos hijas del agente fallecido.

En sus intervenciones, los cuatro imputados ofrecieron una disculpa de todo corazón por el hecho que sin medir las consecuencias de sus actos, cometieron el 15 de mayo del 2021 al desempeñarse como elementos de la Policía Municipal de Parral al compartir un video, además de datos personales de la detención de Felipe Navarrete Peinado al exterior de su domicilio en esta ciudad.

“Reconozco que hice mal uso de mis funciones como servidor (a) pública, por lo que me arrepiento sinceramente de haberlo hecho, ya que debí reservar esa información para uso exclusivamente oficial, por lo que le causé sufrimiento a su esposa, sus hijas y toda su familia”, coincidieron los agentes en sus lecturas.

Judith Verónica Tena Yáñez, Selene Maribel García Baca, José Vicencio Bueno Sánchez en sus disculpas aceptaron ser partícipes de la divulgación del video que fue filmado por el también agente Claudio Alejandro García Quiñónez, quien así lo declaró en su disculpa pública.

Aceptaron que una disculpa no volverá las cosas a como estaban antes, por lo que se comprometen a nunca más repetir este tipo de conductas al ser conscientes de cómo ejercer ilegalmente el servicio público.

De acuerdo con la condena, los cuatro ex policías municipales deberán cubrir los conceptos de reparación del daño psicológico y moral en favor de las víctimas indirectas.

Además, en un ejercicio inédito, la Fiscalía de Derechos Humanos dejó a salvo para cobrarse por la vía administrativa el concepto de Lucro Cesante, que garantiza el pago de todas aquellas percepciones y/o sueldos que la víctima hubiera recibido a lo largo de su vida y que por consecuencia del delito no recibió, este pago deberá entregarse a las víctimas indirectas por el Ayuntamiento de Hidalgo del Parral.





Finalmente, para garantizar el cumplimiento del esquema de reparación integral del daño causado, los cuatro ex policías quedaron bajo vigilancia permanente del órgano jurisdiccional.

El asesor jurídico de la víctima indirecta (esposa), Juan Manuel Navarro González, detalló que en lo general, las disculpas cumplen con los lineamientos y en ese sentido, no asistió en virtud de reservar su identidad para no exponerla a la victimización, además de que el momento era sensible para ella.

Las medidas que se impongan las asumiremos: Peña

Por su parte, el presidente municipal, César Alberto Peña Valles, fue entrevistado para conocer su postura en cuanto a la medida que asumirá el Ayuntamiento por el Lucro Cesante con el pago de todas aquellas percepciones y/o sueldos que la víctima hubiera recibido a lo largo de su vida, enfatizando que aún no han recibido la notificación, pero que cuando así sea la asumirán con el respeto y seriedad que las víctimas merecen.

“Aún no nos han notificado, quizás terminando con la carpeta o en el desarrollo de la medidas se hará, esperamos el resolutivo, sin embargo, lo que se imponga, lo asumiremos con el respeto y la seriedad que la familia de la víctima merece”, señaló el Alcalde.