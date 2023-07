Se manifiestan en Santa Bárbara, exigen liberación de Bertha Rocío R. V.

Amigos y familiares de Bertha Rocío R.V. acusada de presunto homicidio en grado de tentativa, violación y violencia familiar, se manifestaron esta tarde en las calles del municipio de Santa Bárbara para exigir su liberación, ya que aseguran es inocente de los cargos que se le acusan.

La tarde de este viernes, vecinos, amigos y familiares de Bertha Rocío R. V. realizaron una manifestación pacífica para exigir un buen proceso legal para la mujer de 38 años, a quien presuntamente se le acusan varios delitos.

Cabe destacar que Bertha Rocío R. V., enfrenta un proceso penal, ya que aparece como probable responsable de varios delitos cometidos en perjuicio de un menor de edad en el municipio de Santa Bárbara.

Fue detenida el pasado miércoles, tras ser buscada por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, violación y violencia familiar por hechos ocurridos entre noviembre del año 2015 y noviembre de 2019, cuando de acuerdo a las investigaciones ministerial, donde supuestamente agredió sexualmente a la víctima en varias ocasiones.

Fue durante la tarde de este viernes cuando la manifestación se realizó en calles de dicho poblado, donde sus allegados exigieron a las autoridades que se llevara a cabo un proceso justo, ya que aseguran que las acusaciones en su contra son falsas.

Bárbara Alicia, hermana de la imputada, aseveró que la manifestación se realizó para exigir justicia, solicitando una investigación completa del caso.

“Mi hermana no tiene que estar ahí, para nada es injusto que hagamos esto, injusto que pidamos para que esté libre, mi hermana es inocente, no tenemos que pedir su libertad por que no tiene que estar ahí, que se revise bien el caso, que se investigue bien", dijo con lágrimas la hermana de Bertha Rocío.

Cabe destacar que dentro del informe emitido por la Fiscalía General del Estado Zona Sur en torno a la acusación de Bertha Rocío, se le acusa de violar a un menor así como de darle a ingerir veneno para ratas.

