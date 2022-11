Se posiciona Coparmex de Parral en contra de Reforma Electoral

Coparmex se posiciona en contra de la Reforma Electoral a unos cuantos meses de que inicie el Proceso Electoral 2024; consideraron que se deben de realizar cambios a la ley electoral hasta que pasen las elecciones, debido a que consideran que “se quieren modificar las reglas del juego a favor de AMLO”, lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa, donde participaron; Martin Ricardo Flores Moya, presidente de la Copamex; Javier Rangel Castañeda, vicepresidente estatal de la Coparmex y Junta de Dios Loya Chavira, exoficio y consejero.

Martin Flores Moya, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, no es caro,considerando los beneficios que se tienen.

“Es más caro no tener una credencial de elector con múltiples medidas de seguridad, que por lo mismo, es nuestro documento de identidad. Es más caro no tener certeza en las contiendas electorales, o que no haya un árbitro electoral confiable y que gane el candidato del gobernante en turno, sea del partido que sea, es más caro no tener un padrón electoral confiable y que, por ello, los muertos voten o las personas voten más de una vez”, declaró.

Destacó que en 2021, el 56 por ciento del presupuesto total del INE fue para los partidos y para el proceso electoral (36% por ciento de partidos, 20 por ciento del proceso); el 44 por ciento restante fue para su actividades de fiscalización, la expedición de las credenciales de elector, la actualización del padrón electoral, y para la operación de las 32 Juntas locales y 300 juntas distritales en las que labora el 70% de los miembros del Servicio Profesional Electoral.

Aseguró que, hay que revisar cómo hacer elecciones con un menor costo, pero esta decisión debe partir de análisis rigurosos, que no pongan en peligro la calidad de la organización de los comicios, y también debe partir de un consenso entre todas las fuerzas políticas.

Comentó que en ningún país del mundo se hace eso; "Poner a elección popular los cargos de consejeros electorales sería contraproducente, quitaría lo ciudadano al INE y lo partidizaría o lo sometería al partido en el gobierno".

Chihuahua Inician Diputados análisis de reforma electoral; ratifica Reza defensa del INE

El partido en el poder en ese momento, puede prácticamente poner a personas afines a él, al frente del INE, por su capacidad de movilización y recursos públicos, lo que vulnera la autonomía e independencia del instituto.

Ejemplificó que, es como si se pusiera a elección de la tribuna, al árbitro de un partido de futbol, lógicamente la afición del equipo local, elegiría a un árbitro que lo favorezca; "Eso no es equidad. No se puede poner en riesgo los logros de los ciudadanos para tener elecciones limpias, con voto libre y resultados confiables".

Aseguraron que, una reforma electoral, por su complejidad, debe ser fruto de un consenso, entre ciudadanos y las diferentes fuerzas políticas que representan la diversidad política de un país; además, porque una reforma electoral, normalmente es promovida por los ciudadanos y/o por la oposición, que busca garantizar una mayor equidad en la contienda, no del Poder Ejecutivo o del partido gobernante, que quiere garantizar su permanencia en el poder con un INE a modo.

“En Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. No estamos a favor ni en contra de algún partido o candidato. También destacamos que, antes de ser empresarios, somos ciudadanos preocupados por el desarrollo económico, político, social y sustentable de nuestro país. Somos profundamente respetuosos del Estado de Derecho”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El presidente de la Coparmex en Parral, expuso que se debe de trabajar una propuesta de reforma electoral integral, en la que se puedan poner los temas sobre la mesa, para garantizar que todos los partidos tengan oportunidad de promover sus propuestas y su plataforma política, con equidad, y cómo podemos optimizar esos recursos.

“Insistimos, no podemos ver temas aislados. Todo debe ser parte de un gran consenso nacional. Por eso, consideramos que este no es el momento de llevar a cabo una reforma electoral, a tan pocos meses de que arranque el proceso electoral de 2024 y en medio de una polarización de las fuerzas políticas”, aseguró.

Además, en relación a la marcha, se destacó que los participantes están en su derecho, pero se posicionaron en contra de que se utilicen recursos públicos, ni se fomente el acarreo coaccionando a los beneficiarios de los programas sociales, por lo que hicieron un llamado para que eso se evite.

Publicada originalmente en El Sol de Parral