Se sancionará a quien incurra en la violencia vs la mujer: INE

Parral, Chih.- La violencia política en contra de las mujeres en razón de género, también incluye a periodistas y a publican en redes sociales, no únicamente a políticos que incurren en contra de compañeras en el ámbito político, las sanciones pueden generar medidas de reparación, indemnización de la víctima o hasta medidas cautelares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La coordinación de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, informó que las sanciones sobre la legislación nacional en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género puede ser aplicable tanto para medios de comunicación así como particulares en redes sociales.

Es decir cuando una conducta de este tipo es perpetrada por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.

En este sentido, si un ciudadano incurre en una publicación que atente contra la ley en dicha materia, puede ser acreedor de una denuncia, por lo que se recomienda atender a evitar estas conductas que configuran violencia política en razón de género.

Lo anterior puede derivar en la orden de retirar la totalidad de las publicaciones ilegales, vincular a los desarrolladores de las páginas web a retirar los contenidos, remitir publicaciones especializadas en periodismo, con perspectiva de género al denunciado.

Además de ordenar al denunciado incorporar en sus publicaciones perspectiva de género, y evitar el uso de lenguaje sexista, así como de reproducir estereotipos o violencia de género en contra de cualquier candidata o mujer.

Asimismo, cabe citar que aquellos que incurran en violencia política contra la mujer en razón de género pueden ser acreedores a multas que pueden ascender hasta más de seis mil pesos en contra del denunciado.

En cuanto a las acciones o publicaciones que no incurren en este rubro, son aquellas que no contenga elementos de apología a la violencia contra las mujeres, donde exista el uso de esquemas patriarcales, misóginos o discriminatorios por razón de género, donde no se advierta que la base del mensaje consista en disminuir a la mujer y donde no existan elementos o alusiones vinculadas al género.