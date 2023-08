Se sumará PRI a las iniciativas y controversias contra nuevos libros de texto

Lamenta Alejandro Domínguez, dirigente Estatal del PRI, que se dejen de dar Matemáticas en México, aun cuando las tecnologías ocupan de esta materia para desarrollarse, por lo cual, señaló que se estarán sumando a las diferentes iniciativas y controversias que se presenten tanto a nivel nacional, como a nivel estatal, aprobando no solo que se deje de distribuir, sino, impulsando también que se dé una propuesta de mejora.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Como parte de las acciones que realiza el Partido Revolucionario Institucional en el estado, Alejandro Domínguez, dirigente estatal, señaló que se estarán sumando a las diferentes iniciativas y controversias que se presenten a nivel estatal y nacional con el fin de frenar la distribución de libros.

Luego de que se diera a conocer que, los libros de texto gratuitos que empezó a distribuir el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública, donde cientos de mexicanos comenzaron a señalar a una serie de faltas, errores y temas actuales, el PRI rechazó tajantemente y exige que se realice una revisión exhausta y sacarlos de circulación.

Alejandro Domínguez, dirigente Estatal del PRI. Foto: Archivo | OEM

El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, argumentó que no se pueden sacar las Matemáticas de los libros de texto gratuitos y sustituirlos con temas modernos que no aportan nada a la competitividad y a la educación en México.

“Hemos sido muy claros: todo aquello que no permita el crecimiento y la competitividad del país en el fortalecimiento en la educación de los niños no estaremos de acuerdo”, manifestó el representante.

Chihuahua Concede SCJN suspensión provisional contra libros de texto en Chihuahua

Agregó que, desde el Comité Estatal se estarán sumando a las controversias e iniciativas que se presenten en la Ciudad de México desde la dirigencia nacional, y que, a su vez, continuarán con las propuestas de valor enfocadas al crecimiento de las infancias en México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Destacó que el PRI Chihuahua se encuentra en plena disposición de apoyar también a las iniciativas que presente la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, donde incluso, ya se pudo frenar la distribución de los libros en Chihuahua.

“Hasta que no se haga un análisis a detalle (…) nosotros esperamos que no sólo se haga la retención, sino también se dé una propuesta de ajusta, sobre qué es lo que se va a entregar a los niños (…) no es posible que se deje de dar Matemáticas cuando todo el tema de inteligencia artificial, ciencia y tecnología tiene que ver una parte con las Matemáticas y las estamos quitando”, concluyó.

Nota publicada en: El Sol de Parral