Si algo aprendió México de Chihuahua es la democracia: Margarita Zavala

Margarita Zavala afirmó que la única opción que le puede ganar a Morena, a un gobierno autoritario y con ello promover la democracia, es la alianza Fuerza y Corazón X México. En su visita a Parral, la diputada federal con licencia por el distrito 10 resaltó que México ha aprendido de Chihuahua la democracia, por lo que hoy el país requiere de sus hijos para evitar caer en una dictadura.

Este día visitó la ciudad de Parral, Margarita Zavala Gómez del Campo, diputada federal con licencia por el distrito 10 de la Ciudad de México, en donde abordó las problemáticas que vive el país además de exhortar a la población a emitir su voto en favor de los candidatos de Frente Amplio X México.

En su intervención expuso que si algo ha aprendido México de Chihuahua es la democracia, así como del talante democrático de los chihuahuenses.

Te puede interesar: Firmarán candidatos a la alcaldía el Pacto por el Desarrollo y Prosperidad

“La democracia en México no puede explicarse sino por los chihuahuenses como Manuel Gómez Morín, Luis H . Álvarez, Francisco Barrio y desde luego una mujer que admiro mucho, Maru Campos”, dijo.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Destacó que actualmente los candidatos del Frente Amplio X México están dando una batalla en momentos difíciles del país, en donde se está discutiendo si elegir una dictadura o democracia, lo que implica una opción difícil como sencilla.

Recordó que hace algunos años la transición democrática empezó en gran parte por el estado de Chihuahua y Parral no ha estado ausente de toda la historia que ha permitido la participación de la ciudadanía.

Gómez del Campo enfatizó que a partir de que nos encontramos en una elección de Estado se está dando claramente una batalla, lo cual significa que todos los ciudadanos deben sacar esa mexicanidad que se requiere, especialmente en estos momentos.

“Francisco I. Madero decía que había momentos en la historia de un país que requería de sus hijos, un mayor sacrificio y heroicidad, hoy podemos decir que estamos en esos momentos es una elección de Estado, no es la primera vez que Chihuahua enfrenta una elección de estas; no es la primera vez que nuestro país lo enfrentaría y estoy convencida de que se puede ganar, lo dicen las encuestas”, expuso.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Declaró que, sin duda, es necesario el apoyo de los ciudadanos para cuidar las casillas y que no se haga fraude, que no estén con padrones de beneficiarios de los programas, y avisar al país que los apoyos sociales no se van, lo único que se ha advertido es que no puede ser esa la única política social. Por ello, es importante rescatar las instancias infantiles, escuelas de tiempo completo, medicinas en los hospitales, tratamientos a los niños con cáncer, así como de transparencia y honestidad pública.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Consideró que el crimen organizado está presente con toda la violencia que ha podido, con la mayor injerencia que ha tenido en el país, por una política que se ha resumido en una frase que el mismo gobierno creó: “abrazos y no balazos”, en donde los abrazos fueron para los criminales y los balazos para los ciudadanos.

Chihuahua Gestionará Joss Vega convenios con universidades para apoyar a madres trabajadoras

“Van a querer intervenir y en ese sentido espero que los frene el Estado mexicano y por supuesto el Instituto Nacional Electoral tenga a bien pensar qué hará en esos casos, de tal manera que quieran inducir en la elección”, advirtió.

Margarita Zavala explicó que todo esto se puede vencer a través de la participación, en donde se podría a estar a la altura de las circunstancias y preguntarse ¿quiénle puede ganar a Morena? ¿Quién le puede ganar a un gobierno autoritario y promover la democracia? “Me parece que es claro la alianza Fuerza y Corazón X México”.

Publicada originalmente en El Sol de Parral