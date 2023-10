Piden habitantes de Guagueyvo, Urique adherirse al programa "Internet para Todos"

Desde hace siete meses se instaló una antena de comunicación en Guagueyvo, Urique. Sin embargo, no cuentan con señal telefónica o de internet, por lo que buscan que el Gobierno Federal extienda la operación del programa "Internet Para Todos", con el fin de que más de 300 habitantes accedan a la señal telefónica; sin embargo, no notan avances como en otras comunidades, esto según lo expuesto por habitantes de la comunidad, que está a ocho horas de la cabecera municipal. Hasta el momento, no se tiene contraparte de la Delegación de Bienestar en la región serrana.

La comunidad de Guagueyvo, ubicada en el municipio de Urique, enfrenta una situación crítica en términos de conectividad digital. A pesar de que hace siete meses se instaló una antena de comunicación en la localidad, la señal telefónica e internet aún no están disponibles para los más de 300 habitantes de esta remota zona. Este obstáculo digital ha acentuado su aislamiento y dificultades cotidianas.

La frustración crece entre los habitantes de Guagueyvo al no percibir avances en la implementación de la tan necesitada señal de comunicación. Aunque en otras comunidades se han logrado mejoras con el programa "Internet Para Todos", Guagueyvo no ha tenido la misma suerte, exacerbando la brecha digital en esta comunidad, alejada de la cabecera municipal.

La solicitud de los más de 300 habitantes de Guagueyvo es clara: piden al Gobierno Federal que extienda la operación del programa "Internet Para Todos" a su comunidad para resolver este grave problema de conectividad.

Antena.

En este sentido, la falta de acceso a servicios esenciales como la educación en línea, información, comunicación y asistencia médica digital, ha tenido un impacto negativo en la calidad de vida de esta comunidad.

Localizada a ocho horas de la cabecera municipal, Guagueyvo ha quedado rezagada en términos de desarrollo digital, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para mejorar la conectividad en zonas rurales y remotas.

Los habitantes siguen a la espera de una respuesta clara por parte de la Delegación de Bienestar en la región serrana, buscando soluciones inmediatas que les permitan acceder a los beneficios de la era digital.

La falta de conectividad representa un obstáculo en el camino hacia un futuro más próspero para la comunidad de Guagueyvo. La ampliación de "Internet Para Todos", es vista como una necesidad urgente que mejoraría significativamente la calidad de vida de sus habitantes y les otorgaría oportunidades que en la actualidad les son inaccesibles.

