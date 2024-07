Son jóvenes el 71% de los fallecidos en accidentes durante julio en Parral

El 71 por ciento de los fallecidos en accidentes en Parral y parte de la región sur son jóvenes de entre 18 y 27 años de edad en lo que va de julio. Un total de siete personas han muerto tras diversos accidentes, cinco de ellos en percances vehiculares, de los cuales, cuatro no rebasaban los 30 años. El resto fueron uno por caída de un caballo el cual tenía 18 años de edad, y otro más al caer a un tiro de mina. Por su parte, Pedro Beltrán, titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, señaló que los accidentes viales son una de las principales causas de muerte en jóvenes, por lo que se debería de contar con una policía vial municipal que busque prevenir y no extorsionar, con el fin de hacer conciencia en los límites de velocidad y no manejar bajo los influjos del alcohol.

Un total de siete accidentes se han presentado en Parral y parte de la región sur en lo que va del mes de julio, los cuales han dejado como saldo al menos una persona fallecida en cada uno, siendo cinco de ellos quienes no rebasaban los 28 años de edad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Según información recabada por este medio de información, durante el periodo del 01 al 11 de julio, siete personas han fallecido a causa de algún accidente, siendo cinco de ellas por percances vehiculares, una más tras caer de su caballo y otro más al caer al interior de un tiro de mina.

Asimismo, con base en dicha información, se pudo constatar que al menos cinco de los fallecidos son jóvenes de entre 18 y 27 años de edad, siendo cuatro de ellos quienes fallecieron tras un percance vehicular y uno más al caer de un caballo.

Ante esto, el titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) Pedro Beltrán, concordó en que, los accidentes viales son una de las principales causas de muerte en jóvenes.

Sin embargo, dijo que no se trata de culpabilizar a los conductores sino de trabajar en políticas públicas multidisciplinarias para atacar las causas, con vialidades y carreteras en buen estado, con señalamientos adecuados y mecanismos de escuelas de manejo gratuitas para jóvenes.

Destacó que también se debe contar con una Policía Vial Municipal que busque prevenir y no extorsionar, sino hacer conciencia en los límites de velocidad y no manejar bajo los influjos del alcohol.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Debemos trabajar en conjunto con las cámaras empresariales y sociedad civil para presentar a las y los jóvenes alternativas atractivas de recreación y diversión nuevas e innovadoras donde las opciones no sólo sean ir a tomar, sino que incluyan arte, cultura y practicar algún deporte”, dijo.

Por último, indicó que se debe trabajar en esquemas seguros de regreso de bares y antros con plataformas digitales o taxis a precios accesibles y en horarios extendidos, puesto que no se trata de buscar culpables, sino de prevenir y buscar alternativas que ayuden a inhibir los accidentes vehiculares y hacer conciencia colectiva.

Nota: El Sol de Parral