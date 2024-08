Sube más de 20% remesas recibidas en Parral durante segundo trimestre del año

Durante el segundo trimestre del presente año el número de remesas que ingresaron a Parral incrementaron un 21.78 por ciento, ya que de enero a marzo se registraron más de 19 millones de dólares respecto a la cifra que se reportó de abril a junio que fue superior a 24 millones de dólares, el titular de Innovación y Desarrollo Económico, Miguel Maldonado, comentó que la captación de divisas siempre será un factor determinante para que crezca el dinero circulante; sin embargo, el reto es que las remesas puedan generar un desarrollo económico que se podría percibir en la inversión para la generación de nuevas empresas con empleos mejor remunerados.

Con base en datos proporcionados por el Banco de México durante el segundo trimestre del año que corresponde de abril a junio, Parral tuvo un crecimiento del 21.78 por ciento en remesas recibidas al registrar 24 millones 034 mil 436 dólares respecto a los registrados de enero a marzo que fue de 19 millones 735 mil 489 dólares.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por lo anterior, Miguel Ángel Maldonado Miranda, titular de Innovación y Desarrollo Económico del municipio comentó que este incremento se debe a las exportaciones que se han tenido en el segundo trimestre del año.

“A la maquila le ha estado yendo bien por eso ha estado teniendo más exportación, el turismo puede ser un factor, pero no hay una medición que nos indique que porcentaje de las divisas corresponden a este rubro”, dijo.

Maldonado Miranda destacó que cuando solo se tiene una captación de dólares solamente crece, y aunque no es malo, este debe ir siempre de la mano con el desarrollo económico de la localidad y la región.

“Debe de haber un desarrollo sostenible y sustentable, este es el reto que estamos teniendo en las economías del norte y del país saber que estrategias implementar y tener un crecimiento aunado a un desarrollo que es la teoría a la cual debemos llegar”, expuso.

El entrevistado argumentó que llegar a ese punto es cada vez más complejo, ya que no en la localidad no se está teniendo una formación adecuada, es decir más empresas con mejores empleos, o industrias locales que desarrollen algún producto.

“El problema de la manufactura en las ciudades grandes es que hay crecimiento, pero no se desarrolla proveeduría local, y lo mismo pasa en esta ciudad no se está realizando nada para que se dé el desarrollo económico”, manifestó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señaló que lo que se requiere para que haya desarrollo económico y no solo crecimiento es inversión interna, y con se pueda llevar a cabo los debidos procesos que la naturaleza económica demanda.

“Por ejemplo poner un aeropuerto no es un capricho, es una inversión a la postre traerá turistas que van a dejar inversión, y con ello se genera además de crecimiento, también desarrollo económico”, finalizó.

Nota: El Sol de Parral