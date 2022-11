Tiembla nuevamente y con mayor intensidad en Parral y la región

Nuevamente y tal como ha sucedido durante los últimos días, en Parral y la región se registró un movimiento telúrico, sin embargo, en esta ocasión es el de mayor intensidad con 4.3 grados en escala de Richter según el Servicio Sismológico Nacional.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

El temblor se sintió cerca de las 20:50 horas en Parral y municipios aleñados, la página del Servicio Sismológico Nacional registró el epicentro a 3 kilómetros al suroeste de Hidalgo del Parral.

De manera inmediata, ciudadanos se manifestaron a través de redes sociales ante el movimiento registrado, que tomó por sorpresa durante la noche fría de este domingo, en el que la mayor parte del día, el tema fue la inclemencia del tiempo con temperaturas bajas.

Vibración en ventanas y muros, además de una sensación de movimiento de la tierra, fue lo reportado por personas de diferentes colonias e incluso, de municipios como el de San Francisco del Oro y hasta Santa Bárbara.

Hasta el momento, se han reportado más de 28 réplicas, del primer sismo presentado el pasado martes 15 de noviembre de 4.1 grados, localizándose a 1 kilómetro al noroeste de Hidalgo del Parral, con una profundidad de 5 kilómetros, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni daños.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 3 km al SUROESTE de HIDALGO DEL PARRAL, CHIH 20/11/22 20:40:48 Lat 26.91 Lon -105.68 Pf 8 km pic.twitter.com/yoArmaAfWk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 21, 2022

Posterior a los reportes, personal de Protección Civil Estatal se trasladó vía aérea a Parral para desplegar un operativo especial, además su titular, Luis Corral Torresday, brindó una rueda de prensa, para dar información al respecto sobre el origen de los mismos y los riesgos.

Explicó que la actividad sísmica presentada en Hidalgo del Parral, durante los últimos dos días, se debe a un estiramiento de la corteza en el centro del estado, que corre del norte a sur, lo que se denomina “distensión del continente”, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la actividad minera en la ciudad no podría tener efectos en infraestructura.

Ante ello, Víctor Hugo Espíndola Castro del Servicio Sismológico Nacional, comentó que días atrás se ha presentado sismicidad en la región de Hidalgo del Parral principalmente, en donde se comenzó a registrar una serie de sismos de magnitudes muy pequeñas que van de 2.5 a magnitud máxima de 4.1, son 20 sismos los que se tienen a la fecha localizados, lo cual no quiere decir que no pudieron inspirar a otros sismos más pequeños, que no son posible localizar, pero que son muy cercanos a la región.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, el presentado durante la noche de este domingo, es el de mayor intensidad que se tiene registro con 4.3 grados.

Nota publicada en: El Sol de Parral