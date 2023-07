Tiene Pensiones un ginecólogo para toda la derechohabiencia de la zona sur del estado

Es necesario que Pensiones Civiles del Estado contrate un ginecólogo más, ya que para la atención de los derechohabientes de toda la zona sur, solo se cuenta con un especialista, así lo dio a conocer la coordinadora Sindical de la Sección 42 del SNTE en Parral, quien expuso que han mantenido reuniones con el titular de la dependencia, lo cual ha generado la regularización en la provisión de algunos medicamentos, así como la atención de cirugías que se habían postergado durante algunos meses.

Por lo anterior, Mayela Guadalupe Alvídrez Baca, coordinadora Sindical de la Sección 42 del SNTE en Parral, comentó que durante la semana se reunieron con todos los sindicatos cuyos miembros están afiliados a Pensiones Civiles del Estado, mismos que no tenían conocimiento de las solicitudes que el magisterio ha realizado de manera reiterada.

Indicó que han venido solicitando diversas acciones en la zona sur, por ejemplo, en Balleza, el consultorio se ubica en un predio de la Sección 42, por lo que los servicios básicos son solventados por ellos mismos.

En Santa Bárbara se gestionó y la recaudadora de rentas habilitó un consultorio en las oficinas de la dependencia para la atención de los derechohabientes; en Villa López el presidente municipal dotó de un espacio y puso a disposición una enfermera, así como una ambulancia.

Respecto al abastecimiento del medicamento como Sección 42, mencionó que se ha logrado que las recetas se surtan de manera adecuada; sin embargo, hace falta que se garantice la disposición de medicamentos controlados.

“En este mes de agosto vamos a tener una reunión todos los coordinadores sindicales del estado con el director de Pensiones Civiles del Estado, porque los especialistas no quieren trabajar ya para esta dependencia y estamos batallando mucho, en la región sur tenemos escasez de especialistas todo se concentra en la capital, quizá porque la institución les paga poco y cuando quieren, por eso necesitamos estudiar ese factor para saber las causas y que se solucione”, dijo.

Ante ello, detalló que en la zona sur se contaba con dos ginecólogos; sin embargo, uno de ellos renunció, por lo que uno se encarga de dar atención a los derechohabientes.

“En todas las regiones estamos batallando por lo mismo, seguimos igual, Pensiones no está inyectando el recurso que se requiere, había unas cirugías pendientes sobre todo en el área ortopédica y no se realizaban porque no se contaba con prótesis de calidad y los especialistas no se arriesgaban a colocarlas por lo que la Sección 42 se unió para solicitar de mejor calidad lo cual se logró”, informó.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral