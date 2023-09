Trabajará PAN para encabezar 'Frente Amplio x México' en Parral: Nora Bueno

Trabajará Acción Nacional Parral en poder encabezar la alianza PRI-PAN-PRD, donde según se señaló, se pretende que el candidato a la Alcaldía de Parral sea panista. Nora Bueno, refirió que el destape de Chava Calderón fue a nombre personal y no partidista, por lo cual, no se considera precampaña.

Mantiene el Partido Acción Nacional (PAN) sus intenciones para poder encabezar las próximas campañas electorales del 2024, donde aseguran nuevamente, que serán quienes coloquen al candidato hacia la alcaldía de Parral.

Sin embargo, añadió que ya “han levantado la mano” varios panistas, entre ellos, Ángeles Gutiérrez Valdez y el empresario Salvador Calderón, quien en días pasados, organizó una reunión en un conocido lugar del centro histórico.

Es de recordar que, Chava Calderón encabezó la reunión donde estuvieron presentes decenas de hombres y mujeres amigos del empresario, y que ante todos, “se destapó” para la alcaldía de Parral.

Ante ello, la dirigente municipal del PAN, Nora Elena Bueno Gardea, mencionó que no es exclusivo que Calderón muestre sus intenciones para llegar a la Presidencia Municipal, y que, mientras no se usen al partido, no es considerado como un acto se precampaña, más bien, lo consideró solo como una reunión de amigos en su círculo personal.

Al ser cuestionada sobre que, existen candidatos para ocupar la candidatura oficial por parte del PRI, mencionó que ambos partidos buscan un bien común, que es la sociedad, y que serán los comités estatales y municipales quienes decidan al personaje que llevará las riendas de la campaña.

“Se están construyendo los cimientos en el estado y localmente se está trabajando para poder ampliar el Frente Amplio x México (…) Nosotros estamos trabajando para contribuir a lo que sea mejor para Parral y nosotros estamos trabajando hacia dentro del partido”, externó la entrevistada.

“La ciudadanía recuerda los buenos gobiernos de Acción Nacional (…) si el PAN encabeza la alianza, es garantía de que ganamos en las elecciones del próximo año la Presidencia Municipal”, aseguró Nora Bueno.