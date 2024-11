Ultiman detalles para inaugurar Bodega Aurrera; prevén quede lista en diciembre

Ultiman detalles para que la empresa Bodega Aurrera se instale en la ciudad de Parral y abra sus puertas a toda la población y mediante un recorrido en la obra, trabajadores expusieron que será en diciembre cuando sea la apertura, y actualmente hay varios tráileres con insumos para su equipamiento. Por su parte, el alcalde Salvador Calderón manifestó que esta nueva tienda traerá una mejor competencia y se verá reflejado en precios más bajos.

Alrededor de cinco camiones de carga hicieron su arribo al nuevo centro comercial que se encuentra en obra en los accesos a la colonia Las Palmas, mismo que se trata de una tienda de la cadena comercial Walmart, y que estará bajo el nombre de Bodega Aurrerá.

La obra lleva un avance superior al 80 por ciento, según informó un trabajador del lugar, quien refirió que ya se terminó la plancha de cemento para lo que será el estacionamiento, así como todo el edificio que dará cabida a esta tienda, por lo que solo se ultiman detalles para su apertura.

Foto: Adrián Barrón / El Sol de Parral

El trabajador explicó que el proyecto está ideado para concluir en diciembre, por lo que avanzan a pasos agigantados para que así sea; y para ello, a principios de la semana llegaron alrededor de cinco tráileres con carga y al investigar su contenido se reveló que se trata de insumos y de equipos para instalarlos al interior del edificio.

Asimismo, los trabajos se han extendido hasta parte del carril de la avenida Niños Héroes y del acceso a la colonia Las Palmas, en donde los conductores deben de manejar con cautela y precaución debido a que hay personal trabajando además de haber tierra esparcida.

Por su parte, el alcalde de Parral, Salvador Calderón Aguirre, dio a conocer que este tipo de proyectos que son impulsados por la iniciativa privada fomentan a que haya más oferta y demanda en la ciudad y que esto se ve reflejado en precios más bajos que benefician a la ciudadanía por lo que reconoció la obra y la apertura de dicha tienda.

Según señaló, al momento no se han requerido permisos por parte de la empresa, sin embargo, el edil afirmó que no busca estorbar la construcción de la obra, por lo que dijo que de requerirse algún permiso o trámite están con gusto para atenderlos y facilitárselos.

El munícipe afirmó que Parral poco a poco se va convirtiendo en una ciudad que es atractiva económicamente para los empresarios y refirió que buscará continuar ofertando este tipo de apoyos fiscales para más cadenas comerciales.