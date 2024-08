"Un ejemplo de mala gestión": Secretario de Gobierno ante ausencia de policías en El Oro

Más de 5 mil habitantes de San Francisco del Oro afectados por la ausencia de vigilancia luego de que los elementos dejaran de operar por la falta de pagos, esto de acuerdo con el secretario de gobierno, Santiago de la Peña, quien consideró que esta condición con los elementos municipales “es un ejemplo de cómo una mala gestión puede llegar a afectar a los trabajadores y a los habitantes”.

Luego de que 14 de los 16 oficiales de Seguridad Pública Municipal de San Francisco del Oro solicitaran un permiso para dejar de laborar durante una semana debido a al ausencia de pagos, el Gobierno del Estado se posicionó al respecto.

Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno en Chihuahua consideró que la situación en este municipio es el reflejo de una administración deficiente que ha tenido impacto en los servicio de que el gobierno local está obligado a proporcionar.

“Esto no es nada más que las secuelas y el ejemplo de cómo una mala administración municipal hace uso de los recursos sin la más mínima responsabilidad”, puntualizó el secretario de Gobierno en Chihuahua.

Resaltó que desde el la administración estatal se ha buscado abordar la problemática dentro de las facultades, ya que se recordó que el gobierno local es quien se debe de hace cargo de esta situación.

Peña Grajeda destacó que en este municipio se gasta más de lo que se ingresa, motivo por el cual se han generado las situaciones financieras con el pago de salarios para los elementos del ayuntamiento.

Aseguró que durante semanas pasadas el alcalde de San Francisco del Oro ha solicitado ayuda financiera para abordar la problemática, no obstante, el Gobierno del Estado ha sido enfático que se debe de poner un orden en la administración municipal.

En este sentido, su declaración puntual al respecto del tema fue que "no se trata de que vengan al Gobierno del Estado a pedir adelantos de participaciones o préstamos, sino de poner orden en la casa".

Recordó que la nómina de este municipio es desproporcional, tomando en cuenta el numero de habitantes que se requieren para satisfacer los principales servicios públicos municipales entre los que se engloba la seguridad, limpieza y otros servicios públicos.

“Yo he hablado en repetidas ocasiones con él, no es nuevo este desorden administrativo. Lo viene arrastrando desde que empezó su administración… la primera vez que hablé con él, me dijo que eran cinco millones de pesos para pagar la deuda, después fueron 8 y en la última reunión la deuda era de 20 millones de pesos” declaró.

