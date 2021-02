Un tercio de a población de Parral se queda sin agua por apagón

Parral, Chih.- Problemas con la falta de energía eléctrica en el Valle del Verano, han hecho que los 15 pozos que abastecen a un 30 por ciento de la población de Parral, se queden sin el preciado líquido, se espera que hoy regrese a la normalidad el suministro.

Debido a la falta de energía eléctrica, ya que este martes se suspendió desde las 7:00 de la mañana a las 17:00 de la tarde en el sector del Verano,la falta de suministro del preciado líquido se ha presentado en varias colonias y se espera que, si no falla la luz, el problema hoy quede solucionado.

Así lo dio a conocer José Luis Franco, titular de la JMAS, quien dijo que en Parral son alrededor de 38 mil tomas las que tiene la Junta y el 30 por ciento se ve afectado por los cortes en el Valle del Verano.

Por lo cual dialogaron con directivos de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que no suspendan la energía en este espacio, ya que aparentemente no afecta al no tener casi población en el lugar; sin embargo, de ahí se abastece el agua de Parral.

Aseveró que al quedarse sin luz, se vacían las tuberías y cuando se reconecta nuevamente inicia el proceso y se tarda para que haya agua en los hogares. Se espera que hoy haya vital líquido en estas colonias, si no hay nuevamente cortes de energía.

Para apoyar a los usuarios, se están enviando ocho pipas a las colonias desde las 7:00 de la mañana a las 19:00 horas, los siete días de la semana.

Cabe citar que en lo que se refiere a otro sector de la población que se abastece de La Esmeralda, hoy mismo quedarán los trabajos terminados y se espera que el suministro quede arreglado para esas colonias.