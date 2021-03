Usan presupuesto de 70 mdp del teleférico en Parral para lucha contra el Covid 19

Parral, Chih.- El recurso de 70 millones de pesos asignado en el 2019 para la construcción del Teleférico de Parral se redirigieron a los apoyos para la lucha contra el Covid-19, dejando al municipio con la carga de terminar su prometida instalación; el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sigue dando largas al proyecto de ejecución.

El teleférico de Parral desde el año 2014 ha padecido también los estragos que ha generado la pandemia del Coronavirus, pues debido a la necesidad de apoyos requeridos durante la primer aparición de la contingencia epidemiológica, los recursos para su instalación fueron redirigidos para el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar.

No es la primera vez que el proyecto de esta construcción que anunciaba proyección turística para esta ciudad, del sur del estado de Chihuahua, se cancela o se detiene por diversas situaciones; en esta ocasión fue la pandemia quien no dejó dar continuidad a los trabajos de instalación.

En esta ocasión el proyecto no fue cancelado, pero sí nuevamente detenido por la Oficina de Desarrollo Económico e Innovación, por motivo de subsidiar el presupuesto emergente para los apoyos en el Plan Estatal.

Lo anterior fue confirmado por la dependencia en voz de su enlace Ibeth Mancinas, quien destacó que aunado a lo anterior, el trazo para su construcción sigue siendo tema para las reuniones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene a su cargo el autorizar en su totalidad la continuidad del proyecto.

Mediante un documento dirigido a la Unidad de Transparencia, y firmado por el Jefe de Departamento de Planeación Turística del Estado, Francisco Javier Orrantia, expone que pese a que fue considerado en el plan de inversión 2019-2021, el recurso se redireccionó al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar”

La dependencia informó que no está cancelado, y que si está detenido es por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no por el recurso, pues según la petición del INAH es establecer bien los cimientos para no afectar el patrimonio cultural.

EL DÍA EN QUE NACIÓ EL SUEÑO DE UN TELEFÉRICO

El 30 de septiembre de 2013, durante la Administración municipal de César Dajlala y a la par con el ex gobernador César Duarte, se arrancó la obra, colocando la primera piedra la entonces secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

En ese momento se manifestó que la obra contemplaba una inversión de más de 110 millones de pesos. Las expectativas eran ambiciosas para la comunidad, ya que se buscaba impulsar el turismo. Los trabajos iniciaron lejos del país pues fue en Austria donde desarrollaron las piezas

El 23 de diciembre de 2014 comenzaron a llegar las embarcaciones, pero hasta el 19 de febrero de 2015 arribaron todas. Y partir de ahí contemplaba que serían de 6 a 8 meses cuando terminaría la obra, anunció el entonces director de Turismo, Édgar Piñón.

El 20 de marzo de 2015 se lanzó la licitación con el fin de elegir una empresa que realizara la obra civil; es decir, que instalara definitivamente la estructura; pero no fue hasta el 30 de junio del mismo año cuando concluyó este proceso, el cual ganó Doppelmayr México, S. A. de C. V.

Para el 20 de agosto de 2016, se manifestó en voz de Piñón que sería a más tardar septiembre cuando daría inicio la obra civil, y siete días después el Instituto Nacional de Antropología e Historia frenó la obra.

Durante la administración de Miguel Jurado Contreras, el 7 de noviembre de 2015, se anunció que el INAH ya había aprobado un nuevo proyecto y era que el teleférico recorriera desde la mina hasta el edificio de Gobierno del Estado.

Para el año 2019, el presidente con licencia, Alfredo Lozoya, había anunciado luz verde para la continuidad del proyecto y fue en el 2020 cuando apareció la pandemia que dejó afectaciones en todo el mundo incluyendo como víctima a este teleférico.