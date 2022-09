Usuarios en Parral denuncian hackeos en cuentas de WhatsApp

Usuarios denuncian hackeos de cuentas de WhatsApp; La forma de operar de los estafadores es mediante el acceso a los contactos, a quienes les solicitan dinero. La Fiscalía General del Estado (FGE) recomendó a los usuarios activar la doble autenticación en las cuentas de redes sociales.

A través de redes sociales, diversos usuarios han manifestado ser víctimas de los hackeos de cuentas de WhatsApp por delincuentes, quienes a través de esta acción obtienen información de los contactos con el objetivo de extorsionar a sus contactos.

Esta situación ha generado la preocupación e incertidumbre de las víctimas, al tener secuestradas sus cuentas de WhatsApp, las cuales son utilizadas para extorsionar, siendo señalado como una experiencia terrible.

Chihuahua Extorsionan por teléfono a dos jóvenes de Chihuahua

“Me marcaron durante la madrugada de un número extraño, al día siguiente ya no podía acceder a mi cuenta, empezaron a pedirles dinero a mis contactos, no sabía qué hacer ni cómo actuar ante esto, lamentablemente el no saber cómo proteger uno sus cuentas, lo pone en una situación mayor de vulnerabilidad", narra uno de los afectados.

Por ello, la Fiscalía General del Estado realizó las siguientes recomendaciones; desconfiar de mensajes extraños que contengan enlaces y no abrirlos o darles click.

En caso de que un familiar te solicite dinero a través de Whatsapp o Telegram, verificar su identidad mediante llamada telefónica directa, activar la autentificación de las cuentas de redes sociales o actualizar antivirus en los aparatos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las cuentas que sean intervenidas o ser víctima de fraude, es necesario interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Distrito más cercana a su ubicación, se pueden hacer reportes al correo: delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx.