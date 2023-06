¡Vamos Mineros duro! ¿Cómo nació el himno de los peloteros parralenses?

"La cuna del beisbol en Chihuahua, Parral por siempre lo será, más títulos que nadie ha conquistado y también más triunfos obtendrá. Con entrega, coraje y decisión la victoria vamos a buscar, dejando en el terreno el corazón y a nuestra gente, el triunfo dedicar", es la introducción de la canción “Vamos Mineros Duro”, que el profesor Melchor Silva Rosales escribió para arengar y motivar a los peloteros a dar el extra, misma que con el paso del tiempo se convirtió en el Himno de los Mineros de Parral.

Fue en el año de 1997 cuando por primera vez “Vamos Mineros Duro” se dio a conocer en voz del gran imitador parralense Gilberto Gless, durante una ceremonia de entronización al Salón de la Fama del Beisbol en Parral y a partir de ahí se fue difundiendo hasta que se popularizó entre la afición al rey de los deportes, pero sobre todo entre los seguidores del equipo parralense que la adoptaron e instituyeron para quedar bautizada como Himno de los Mineros de Parral.

El profesor Melchor Silva Rosales fue quien tuvo la idea de escribir una canción para el equipo Mineros de Parral, con música y arreglos de Gilberto Gless. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Dada su pasión por el beisbol y por el equipo de Parral, el profesor Melchor Silva Rosales, dedicó 32 años a la crónica deportiva radiofónica y en ese transitar por los diamantes del estado le vino la idea de escribir una canción para el equipo Mineros de Parral, por lo que empezó a garabatear algunos versos y fue así, como con el paso del tiempo surgió la letra de “Vamos Mineros Duro”, que tuvo arreglos por parte de Gilberto Gless, quien le puso música y la cantó.

Fue en 1990 cuando el profesor Silva comenzó a narrar juegos de beisbol en la radio. Foto: Archivo | El Sol de Parral

El profesor Melchor Silva también dedicó 30 años de su vida al servicio del Magisterial y el año pasado después de 32 como cronista deportivo anunció su despedida ante la sorpresa de su auditorio, dejando para el recuerdo frases inolvidables con su estilo muy propio narrar los partidos como: “Calientito y Espumoso Chocolate”, cuando un lanzador ponchaba a un bateador; “Hasta Nunca”, cuando se conectaba un jonrón; “Qué belleza de jugada”, cuando se realizaba una jugada de doble play y “Ah, eso dolió”, cuando un pitcher golpeaba a un bateador.

Fue en 1990 cuando el profesor Silva comenzó a narrar juegos de beisbol en la radio junto con el también reconocido cronista deportivo Rafael Velázquez Soto, para iniciar así una exitosa trayectoria de más de tres décadas que lo convirtieron en uno de los mejores, no sólo de Parral, sino del estado de Chihuahua, cubriendo torneos locales de Liga Invernal y Regional, así como estatal y también nacionales.

A través de redes sociales, el profesor Melchor Silva relata que el convivir con los peloteros en las giras por todo el estado durante el desarrollo de los torneos estatales, allá por el año de 1996 empezó a escribir los primeros versos para crear una canción, con la finalidad de arengar y motivar al equipo de la IV Zona a dar el extra, por lo que con el tiempo surgió la canción “Vamos Mineros Duro”, título con el cual fue registrada ante derechos de autor.

“En la década de los noventas viajábamos mucho en las giras y en el camión del equipo, con peloteros de esa época conviví mucho y entablé una buena amistad con algunos, entre ellos Iván Rodríguez, Armando Guereca, Esteban Núñez, José Alfredo “Chuco” Rodríguez, Cruz “Makako” Arciniega, los hermanos Roberto y Guillermo Armenta, Rafael “Manini” Arámbula y los también hermanos Natividad y Andrés Galaviz, de Santa Bárbara, entre otros muchos”.

Explica que regresando de NCG en una de esas giras, ahí sentado en el asiento del camión, se fue madurando la idea, de qué sería bueno para celebrar el centenario del beisbol para el año de 1998. En que aquel tiempo el presidente del CRB era el profesor, Goyito Carbajal, quien le había encargado la realización de un evento para que no pasaran desapercibidos los primeros 100 años de beisbol en Parral.

“Me vine meditando en el camión, si sería factible hacer una canción para motivar al equipo de Parral, para arengarlos a dar el extra y con esa idea tomé cuaderno y lápiz, me puse a garabatear algunos versos que se me venían a la mente en ese momento y así fue surgiendo la canción”.

El himno fue compuesto para para motivar al equipo de Parral, para arengarlos a "dar el extra". Foto: Archivo | El Sol de Parral

Comenta que cuando ya estuvo la letra terminada, se comunicó por teléfono con Gilberto Gless, con quien tuvo el gusto de ser su condiscípulo en la Escuela Normal, donde fueron compañeros normalistas y que Gilberto para ese tiempo ya era triunfador en el mundo del espectáculo como un gran imitador.

Le mostré la letra y se la envía, me dijo: “Me gusta, yo le pongo la música”, con el paso de los días me marcó al teléfono y me puso la canción en la bocina, cabe mencionar que le hizo también algunos arreglos y modificaciones a la letra, y además le aportó la música y la voz que tiene excelente, es el quien canta esa canción de “Vamos Mineros Duro”.

El famoso imitador Gilberto Gless fue quien le puso la música y algunos arreglos a la letra. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Por ejemplo, la frase: “La Capital del Mundo es Mi Parral”, él la acomodó de alguna manera y la música y en su totalidad la voz, es la de Gilberto.

Recuerda que en ese tiempo se usaba mucho todavía el casette de cinta y me la envió, para darlo a conocer en 1997 en una ceremonia de entronización al Salón de la Fama en Parral y de ahí se empezó a distribuir en las diferentes radiodifusoras y se entregó también una cinta en el estadio “Valente Chacón Baca”.

En poco tiempo, la canción se se empezó a distribuir en las diferentes radiodifusoras. Foto: Archivo | El Sol de Parral

La canción poco a poco se fue popularizando y en los partidos de beisbol empezaron también a tocarla, es así como surge esta canción que ahora es conocida como el Himno de los Mineros, gracias a Gilberto Gless que le puso la música y algunos arreglos a la letra.

“Actualmente y lo dijo, me da tristeza cómo la han distorsionado, le han metido una especie de mezclas que en lo personal no me agradan, no me gusta como la están proyectando en el Gran Estadio Parral, yo prefiero la original, la música y la letra original, tal y como quedó en un principio con Gilberto”.

“Como la tocan actualmente no me agrada, ojalá qué si la van a poner, que sea la original”: su amigo Melchor Silva Rosales.

