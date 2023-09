Vuelca tráiler cargado de cal en la Vía Corta, a la altura de Zapién

Una volcadura de un tráiler en la carretera Vía Corta a Chihuahua sobre el kilómetro 150 a la altura de la comunidad de Zapién, dejó solamente daños materiales; los dos carriles de circulación fueron invadidos por la pesada unidad, por lo que la circulación tuvo que ser desviada por un camino de terracería contiguo al lugar de los hechos.

Durante la mañana de este jueves, personal de la Guardia Nacional División Caminos fueron alertados al Sistema de Emergencias sobre una volcadura de un tractocamión en la carretera que conduce de Parral a Chihuahua.

De manera inmediata, se trasladaron al lugar, ubicando a la altura del kilómetro 150, un camión de carga pesada el cual volcó sobre su costado izquierdo, sin embargo, invadió los dos carriles de circulación, lo que impedía el paso de los vehículos que transitaban por la zona.

A su vez, localizaron al chofer de la unidad en la zona, mismo que les manifestó no tener lesión alguna, por lo que se encontraba ileso, decidiendo no realizar el llamado al personal de paramédicos ya que no existía persona lesionada alguna.

El anterior, manifestó a los agentes que atendieron el hecho que transportaba cal de la ciudad de Monterrey con destino a La Junta, sin embargo, sufrió la pérdida del control al volante lo ue generó que volcara.

Derivado de ello, la unidad comenzó a derramar combustible al igual que aceite, por lo que la zona fue abanderada por el personal de la Guardia Nacional, quienes alertaron del riesgo que lo anterior representaba.

Al invadir los carriles de circulación, fue necesario habilitar un camino de terracería contiguo al lugar del accidente para que los vehículos que transitaban por el lugar tuvieran paso, ya que eran enormes las filas que se estaban generando.

Personal de las grúas al servicio de la Guardia Nacional, realizó las obras para poner sobre su posición normal la unidad, luego de varios minutos culminaron con las labores y la circulación fue reabierta por el lugar.

