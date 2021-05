Participarán 209 estudiantes voluntarios en jornada próxima de vacunación

“Tú eres el héroe de mi mamá. Yo hace un año que no abrazo a mi mamá y tú lo acabas de hacer”, le dijo una señora tras aplicarle la vacuna a su madre.

Este próximo viernes los estudiantes de Enfermería estarán trabajando en la aplicación de vacuna Sinovac para el grupo de 60 a 64 años en el municipio de Chihuahua.

Los adultos mayores son personas muy agradecidas y llegan con una buena actitud, relataron los jóvenes estudiantes de Enfermería, quienes compartieron su experiencia durante la jornada de vacunación, donde coincidieron en que como estudiantes tienen la responsabilidad social de apoyar para que regresemos lo más pronto a una nueva realidad.

Las jornadas de vacunación fueron agotadoras, pero les han dejado grandes satisfacciones, donde han podido conocer la solidaridad, generosidad y agradecimiento de los beneficiarios de la vacuna contra el virus SARS CoV2, que busca mitigar el impacto de la enfermedad Covid-19. El próximo viernes trabajaran en la aplicación de vacuna Sinovac para el grupo de 60 a 64 años en el municipio de Chihuahua.

En el marco del Día internacional de la Enfermería se realizó el conversatorio estudiantil “Vocación de cuidar: experiencias estudiantiles en la vacunación contra el Covid-19”.

Kevin Alán Varela Ramírez, de sexto semestre; Ana Marcela Olea Martínez, de séptimo semestre, y Roberto Alonso González Aguilar fueron parte de los voluntarios vacunadores, mientras que Karla Fernanda Arizpe Gómez, de quinto semestre, y Daniela Alejandra Vargas Ortega, de séptimo semestre, fueron voluntarias en la logística.

Foto: Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua

Estos jóvenes son parte de una acción histórica para el mundo, para Chihuahua, donde colaboraron en la lucha contra esta enfermedad que ha resultado sumamente mortal y devastadora.

“Participar en la jornada ha sido muy gratificante, porque desde el inicio de la pandemia se cancelaron las prácticas y con la vacunación hemos podido trabajar directamente con la comunidad de Chihuahua”, señaló Ana Olea, a quien le tocó participar en el punto de vacunación de la UVM en colaboración con el ISSSTE.

El 29, 30 y 31 de marzo se inició con las brigadas voluntarias de la Facultad de Enfermería y Nutriología, los 209 alumnos voluntarios han coadyuvado en la vacunación tanto en el municipio de Chihuahua, Juárez y Aquiles Serdán, por mencionar algunos. Los estudiantes han perdido el miedo para estar en la primera línea de vacunación, con una actitud de servicio, portando una filipina con mucho orgullo.

Alán mencionó que ests experiencia los ha ayudado a mejorar como personas, él trabajó durante la jornada matutina y vespertina en el módulo especial de la Universidad del Valle de México, donde le tocó atender a adulta mayor sola, a quien acompañó mientras llegaba su familiar. Cuando llegó su hija le regaló unas galletas en agradecimiento al acompañamiento, “Yo tenía mucha hambre y me cayó del cielo. Me dijo: ¿Te puedo tomar una foto con mi mamá?, ya cuando la toma ella se suelta llorando y me dijo: Tú eres el héroe de mi mamá. Yo hace un año que no abrazo a mi mamá y tú lo acabas de hacer”.

Foto: Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua

Para Alán esta vivencia es lo que quiere hacer por el resto de su vida, “estas experiencias me nutren mi espíritu, quiero seguir viviendo estas experiencias y dejando una marca en cada persona”.

Alán incluso se dedicó a repartir calcomanías entre los adultos vacunados, a quienes les arrancaba una sonrisa o les daba aliento para que no les doliera el brazo.

En estas jornadas han entendido el trabajo en equipo, pues tienen la filipina bien puesta.

En su intervención, Karla y Alejandra mencionaron que ha sido una gran vivencia, pero sobre todo de aprendizaje, el volver a ver a los compañeros y trabajar durante muchas horas juntos en pro de la salud pública de Chihuahua.

Los integrantes de las brigadas estarán participando el próximo viernes en la aplicación de la vacuna Coronavac de Sinovac para el grupo de 60 a 64 años de edad para el municipio de Chihuahua. Además los días 18 y 19 de mayo para la vacunación al sector educativo.

Previo al conversatorio se impartió la conferencia “La trascendencia del cuidado en enfermería” a cargo del doctor Martín Eduardo Sías Casas, director de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien señaló que la enfermería está en la salud y en la enfermedad.