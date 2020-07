Pasa Martina días difíciles ante inclemencias del tiempo

Martina Beltrán, habita en una humilde casita con techo de cartón, que se encuentra en Norias de la Soledad y calle 70, en el número 1711-B, en la colonia Las Norias, donde las inclemencias del tiempo son más agresivas para los moradores.

“Llueve y llueve más adentro que afuera, con puras cubetas ponemos, para aprovechar el agua de la lluvia, sí nos dan agua de la pipa, pero a veces andamos trabajando cuando vienen y ya no alcanzamos. Se batalla mucho. Lo poquito que nos cae del cielo lo agarramos en cubetas, y la reusamos, y también para tomar. Porque aquí, no hay drenaje, no hay agua. Somos cinco de familia, uno de 17, 16 y otro de 14, y nosotros sus papás”, refirió.





Las últimas lluvias han dejado sus estragos en la vivienda, afectando el patrimonio de sus moradores, ya que es tanta el agua que ingresa por el techo de cartón, que moja los muebles, ropa, electrodomésticos, incluso, las camas, por lo que deben buscar un lugarcito donde no haya gotera, y hacer un “tendido” en el piso para poder pasar la noche.





“El día que estuvo muy fuerte la lluvia, dormimos en el suelo pegaditos, o todos empalmados en una cama”, narró.





Martina mencionó que ha visto cómo a otros vecinos les llevan algún tipo de apoyo alimentario, pero que al solicitar algo, le dijeron que estaba contado, y que si les sobraba, recibiría algo, a lo que se negó, al sentirse discriminada, y prefirió no recibir sobras.





