Pasan hasta tres días sin agua potable

Cada dos días deben comprar agua para preparar alimentos y dar abasto a las necesidades básicas, tanto de un negocio de burritos como de la casa habitación.

El propietario del negocio ubicado en la calle 68 y Flores Magón relató que no cuentan con el abasto de agua a diario, el tandeo a veces les llega y en ocasiones duran hasta 3 días sin “echarles” el agua.

La situación se agrava en temporada de calor, donde cada dos días se ven en la necesidad de comprar una pipa con agua con un costo de 800 pesos. El pipero vacía el agua en el contenedor que han colocado el suelo, para el cual han tenido que instalar un equipo de bombeo para que llegue a los lavabos y a la cocina.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Los residentes de la colonia Zarco denunciaron que en la zona se batalla mucho por el agua, pero el recibo llega puntual y por la misma cantidad.

Aunque se han acercado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no les resuelven el problema, por lo que recurren a la venta de agua particular, ya que las pipas oficiales no les surten.