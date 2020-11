Paso de 5 y 6 a 10 de calificación tras integrarse al programa Jóvenes al estudio

De jovencita rebelde con calificaciones de 5 y 6 a una joven responsable y mejor hija con calificaciones de 10 Ariany Yamileth Salcido Ballesteros de 17 años de edad platica su experiencia tras integrarse al programa Jóvenes y adolescentes al estudio, “no quería estudiar, me escapaba de casa, me pinteaba las clases y todo lo que mis papas me decían u ordenaban me parecía mal, ahora sé que si yo quiero puedo estudiar y lograr muchas cosas pero sobre todo que en mi casa con mis padres y hermanos tengo todo lo que necesito”, externo la joven que actualmente es un ejemplo de transformación de rebeldía a responsabilidad.

Roxana Salcido vecina de Sierra Azul y madre de esa joven ya en la preparatoria, conto como desde los 13 años Ariany comenzó a ser muy rebelde pero hace un año ya estaba fuera de control muy rebelde e ingobernable, pues se salía de la escuela, y llevaba calificaciones de 5 y 6 y algunas reprobadas, le pedía permiso para ir a algún sitio y se iba a otros, lo que mas le preocupaba era que se veía con gente que conocía por internet y tenía miedo, además ya no obedecía y todo lo que le ordenaban le parecía mal, no ayudaba en la casa.

En la desesperación unos amigos le recomendaron acudir con el Oficial Jesús Fierro perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública municipal quien desde el 2016 habría iniciado un programa de apoyo a jóvenes y adolescentes y sus familias y le comentaron que le pidiera de su ayuda con su hija.

Luego se entrevistaron con quien es mejor conocido como el “jefe Fierro” y quien tras psicoanalizar a la joven con apoyo de su equipo de especialistas acepto a Ariany en su programa donde primero los trata una psicóloga, después se les dan tareas y poco a poco se les brinda formación para que retomen bien sus estudios.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Ariany quien actualmente cursa el cuarto semestre de la preparatoria Maestros Mexicanos, non conto como peleaba con sus padres que hasta le quebraron el celular porque no hacía caso, “un día de pronto llego mi papa y me dijo sabes que te vas a ir con el comandante fierro”, a lo que ella respondió a bueno como si nada pasara y aun en situación de rebeldía.

Una vez en las instalaciones vio donde se reunían los jóvenes unos ya acudían solos y otros eran llevados por sus padres que decían que sus hijos además de ingobernables se drogaban, comenzó a ver que había muchos jóvenes peor que ella, “fue ahí que pensé yo no debo estar aquí si no estoy tan mal, yo no soy drogadicta”, tras salir de ahí primero llegaba a su casa muy enojada pues primero debía ir ahí al programa, donde les daban muchas platicas y luego se tenia que ir a estudiar.

Muchas veces pasaba hambres y al llegar a su casa no había nada que comer eso mas me molestaba, y cuando mi mama le platicaba al jefe fierro como me portaba, el me exigía cada vez más cosas”, más actividad y más ejercicio le eran puestos como sanción a su desobediencia junto a decenas de jovencitos en situación similar, fue ahí cuando decidió comenzar a cambiar de actitud.

Uno de sus mejores ejemplos fue cuando el jefe Fierro les platico que él tiene varios títulos que le han constado mucho esfuerzo y dedicación, además de toda la terapia que recibía en el programa, la cual esta muy dura, agarre condición y al ver el jefe que todo lo hacía bien me facilitaba mas cosas y apoyo pues era un ejemplo para los demás jóvenes.

El vio que daba todo de ella y que, aunque ya me comportaba mejor y la elegían como muestra a pesar de eso seguía como cuando entro realizando todas las actividades como todos, aunque me tuvieran de mano derecha apoyando en el orden de lo que se hacía, los logros del jefe en su vida me llevaron a seguir su ejemplo.

“Yo sabia que era diferente, al ver que mis compañeros eran muy rebeldes, yo decidí ser diferente, elegí estar mejor con mi familia y uno de mis mayores pánicos es estar arrestada, y empecé a trabajar por mi” señalo la joven al manifestar que eso la llevo a querer estar mejor, al ayudar en su casa comenzó a pensar mejor las cosas incluso tuvo la experiencia de lidiar con su hermano menos quien le contestaba y no le hacia caso pues ella se quedaba a su cargo. Eso la llevo a tomar en cuenta como su madre batallaba así con ella y cambio su actitud.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

En estas terapias entendí que el mundo no estará siempre a mis pies, y que siempre habrá personas tratando de apagarte, pero, así como eso también habrá siempre personas que están creyendo en mí, y estar consciente de que, si se puede, las invitaciones a crecer y hacerme ver que yo puedo lograrlo me llevaron a sentirme mejor y ahora en vez de 5 y 6 ahora saco 10, conto, orgullosa la joven.

Actualmente está aprendiendo estilismo, maquillaje y a poner uñas, y cuando sea grande quisiera estudiar varias cosas como Contadora Publica, Maestra de Kínder, o Ingeniera Bioquímica por ser buena en matemáticas, y hasta psicóloga pues se h dado cuenta de que es buena escuchando a las personas.

Este programa inicio en el año 2016 cuando tras la propuesta de trabajar en la labor de atender a jóvenes en rebeldía, el Oficial Jesús Fierro dio inicio a estas acciones en beneficio de la juventud de Chihuahua en la que cada año son atendidos de entre 50 a 70 jóvenes de edades entre los 12 y 17 años de edad donde el único objetivo es motivarlos a cambiar su actitud y sobre todo regresar a sus estudios.

