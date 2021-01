Peligra alianza PRD-PAN por equidad de género

El Partido de la Revolución Democrática en Chihuahua (PRD) requiere que el Partido Acción Nacional (PAN) nombre a una mujer a la candidatura por la gubernatura para que la alianza impuesta por el Comité Ejecutivo Nacional siga su curso, explicó el dirigente estatal José Luis Acosta.

Acosta explicó que el 30 de diciembre se venció el plazo para que todos los partidos avisaran al Instituto Nacional Electoral con que candidatura irían en el estado, sin embargo, tres partidos evadieron la notificación debido al atraso de sus procesos internos, entre ellos, Acción Nacional.

Al respecto, el dirigente del PRD indicó que solo podría continuar con la alianza si el PAN designa a una candidata, debido a que conforme a los lineamientos de paridad de género, en la entidad el partido amarrillo está obligado a ir con una mujer por la gubernatura.

“Falta decidir por parte del PAN si irían con mujer o con hombre. El PRD nacional firmó una coalición con el PAN a nivel estatal, si va hombre a nosotros no nos sirve. Por eso yo siempre he sostenido y me he manifestado que necesitaría ser mujer la candidata del PAN para que nos pudiera servir”, dijo.

En caso de que Acción Nacional designe a un candidato, la alianza con el PRD tendría que anularse. Acosta precisó que el PRD en Chihuahua no acepta ir en candidaturas comunes ni en distritos locales con el PAN.

