Pequeños comercios abren pocas horas por pandemia

Los pequeños comerciantes en el ramo de alimentos detallaron que están viviendo la peor crisis económica, la pandemia los ha obligado a abrir solo por algunas horas y las ventas están por los suelos.

En la calle Samaniego e Independencia, existe un puesto de comida desde 1998, se dedica a la venta de barbacoa, consomé y tacos de bisteck, el propietario explica que a diario recibe la visita de los inspectores de gobernación, a fin de que no en el lugar no permanezcan los comensales.

El hombre comenta que cuando le dice a los clientes que solo tiene servicio para llevar, la gente prefiere retirarse, ya que si la barbacoa no se come en el momento se enfría y la experiencia gastronómica no es la misma. Uno de los clientes señaló que es mejor estarse comiendo la barbacoa y a cada mordisco ponerle salsa roja, con su respectivo trago de refresco.

“A causa de la contingencia he perdido mucha clientela y dinero, en ocasiones no vendó casi nada”, comentó el propietario del local denominado Los Primos de Parral, quien asegura que esta es la primera vez que atraviesan por una situación tan critica que los tiene al borde del cierre total.





