Personal médico está agotado y saturado tras varios meses de pandemia

Iram Ivey Ávila Quiñones, presidente del Colegio de Urólogos del Estado de Chihuahua, participó en la sesión de Pláticas con tu Médico, dirigida por Roberto Esteban López Segura, secretario de Actas del Colegio de Médicos de Chihuahua, para la emisión en El Heraldo de Chihuahua.

El doctor Ávila Quiñones, quien se desempeña en Star Médica, Hospital Morelos del IMSS y el Hospital Central del Estado, los dos últimos hospitales Covid, manifestó que “hay un agotamiento del personal de la Salud, sobre todo de las especialidades, todo el área de Medicina Interna, neumología, terapia intensiva, ya están sobresaturados, ya los pasó por mucho esta enfermedad”.

Al estar en contacto con los dos hospitales Covid de la ciudad, refirió que se encuentran llenos; no obstante, en una estrategia de atención, hay pacientes que presentan una menor gravedad y se pueden manejar de forma externa, quienes se están moviendo y con quienes se está abriendo espacios para meter a pacientes más graves.

“Pero quienes están graves y necesitan el apoyo de un respirador, no hay espacio para ellos, está completamente saturado. La cuestión de pacientes -o familias, inclusive- sí pueden llegar a tener una franca mejoría, siguiendo las indicaciones a distancia, sin la necesidad de arriesgar a otro tipo de personas”, expresó.

Por su área de especialidad, mencionó que por fortuna, el Covid no afecta tanto las vías urinarias, pero algunas complicaciones del virus sí se relacionan con la urología, cuando se presenta un padecimiento acompañante, como una obstrucción, o una piedra, que requiere un manejo más estricto.

Detalló que los cuidados que debe tener un paciente urológico para acudir a consulta, lo primero es que pueda trasladarse y no tenga un cuadro activo de la enfermedad; si llega a la consulta, tiene que ser con su cubreboca, careta protectora, en algunos casos sí es necesario utilizar guantes como protección, como medidas generales. Además, siempre se le toma la temperatura y la saturación de oxígeno, con una revisión completa de los signos vitales del paciente, que sugiera que pueda tener activa la enfermedad del coronavirus.

Sobre el equipamiento para el personal médico, mencionó que para atender a los pacientes dentro de su especialidad en el Hospital Central, la institución le ofrece el traje básico de protección, la bata, doble par de botas, guantes, careta protectora, lente de protección y cubrebocas para poder entrar a la zona de pacientes Covid.

Aunque en la zona donde están los pacientes de mayor gravedad, hay mayor riesgo de contagio, y se recomendaría tener un equipo mucho más eficaz, que ofrezca una mejor protección que lo que se otorga en cualquier hospital.

“Por donaciones que se han hecho de personas externas al Hospital Central, actualmente se cuenta con buen equipo para el personal que está entrando con los pacientes Covid, a diferencia del IMSS donde hay algunas deficiencias del equipo que se ofrece para poder entrar”, explicó.

Al referirse al temor de que pueda presentarse un rebrote, el médico especialista manifestó que aunque se ha visto un descenso lamentablemente, se aproximan las fiestas decembrinas.

“Se está haciendo una campaña de concientizar a la gente de que no salga a reuniones, se tiene una cultura de ‘a mí no me va a pasar’, ‘no me voy a enfermar´, y lamentablemente, sí se espera un repunte durante el mes de enero, que se puede extender a febrero”, alertó.

