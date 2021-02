Pide ayuda hombre en situación de calle sin refugio en la zona del Centro

Recostado en las frías baldosas de cantera que rodean la escalinata de la columna del Ángel de la Libertad, Octavio, un hombre originario del estado de Guanajuato se cubre de cobijas para mitigar el inhóspito frío, en su paso por el estado de Chihuahua con destino hacia el norte, a dónde se dirige buscando una oportunidad laboral.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Sin luz 13 mil usuarios en el estado: CFE

Refirió que su nombre es Octavio, y ha viajado con ruta hacia el norte, pues en su natal Guanajuato hay poco empleo, y la crisis económica lo obligó a buscar nuevos horizontes.

Sin embargo, el inhóspito frío de esta temporada invernal, en la que se aproxima la décima tormenta combinada con un frente frío, lo han inmovilizado y ha permanecido un mes en esta ciudad de Chihuahua, donde refirió no ha encontrado alojamiento en algún albergue, donde pueda protegerse de las bajas temperaturas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Me la he visto muy feo, porque los climas son muy fuertes. He buscado refugio, pero no encuentro. La nevada de los días pasados, tuve que ir a un hospital, al General, porque no encontraba dónde pernoctar por el frío”, compartió.

Así mismo, tiene necesidad de alimentos, un lugar dónde asearse, y proveerse de lo necesario para protegerse del contagio de Covid.

Para finalizar, refirió que su intención es trabajar, y tener un sustento diario gracias a su trabajo, que fue la intención que lo motivó a salir de Guanajuato; sin embargo, no ha tenido éxito en el mercado laboral.