Pide Brenda Ríos coordinación en seguridad

Brenda Ríos, candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lamentó el asesinado del precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de Nuevo Casas Grandes, Yuriel González.

“Es muy triste ver como se ha desatendido el tema de la seguridad y como no hay intención por parte del gobierno federal ni del gobierno estatal. Esto se salió de las manos hace mucho tiempo”, dijo.

Lamentó que los personajes políticos entren al proceso electoral y se sientan desprotegidos ante la falta de autoridades. Indicó que las autoridades deben ponerse de acuerdo, dejar de lado las discusiones entre los diferentes órdenes de gobierno.

“Ni siquiera se ponen de acuerdo en estrategias que realmente le sirvan a la sociedad…desatienden las mesas de seguridad que son para ponerse de acuerdo para encontrar lo mejor el estado”, dijo.

Rios resaltó que es importante que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal dejen de lado las peleas y discusiones y analicen cómo garantizar la seguridad. Explicó que el Partido Verde aun no ha analizado solicitar seguridad a los candidatos.

“El tema es que no es un problema solo de los candidatos, nosotros no tenemos por qué tener ese tipo de privilegios (seguridad privada) sino exigir que no pasen este tipo de hechos”, finalizó.

