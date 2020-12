Pide casa hogar Palabra de Vida apoyo a los chihuahuenses

Con 30 niños y niñas de entre los 6 a los 13 años la Casa Hogar Palabra de Vida, ha logrado sacar cientos de jóvenes de provecho, todo ello con ayuda de la comunidad y algunas autoridades, actualmente carecen de materiales de limpieza, limpieza personal y despensa de todo tipo, Señalo Griselda Herrera actualmente encargada de los jóvenes y adolescentes que fueron refugiados con ellos por el Estado o bien por sus padres al no poder cuidarlos.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Griselda Herrera, quien es una de las coordinadoras de esta casa de asistencia social, con más de 22 años de labor, nos comentó que ella misma es una niña, que llego de la sierra a la casa hogar y su director José Luis Gardea, con su apoyo logro sacarla adelante, así como a cientos de niños, que son rechazados por sus padres y quedan en poder del estado, otros son entregados a ellos por el Estado al ser retirados por autoridades de la defensoría del menor.

Con el paso del tiempo, la casa hogar Palabra de Vida, debió partirse en dos, para una mejor atención de los niños, niñas y adolescentes, pues muchos de ellos crecen hasta su mayoría de edad en ellas, al no tener familia a donde integrarlos, y se creó, El Porvenir del Estudiante donde habitan solo los más grandes.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Después de varias décadas y con apoyo de la iniciativa privada, autoridades, y algunos extranjeros que aportan algo de capital, se logró la construcción de sus instalaciones mas apropiadas, para todos estos niños de edades entre los 6 y 13 años, pues era necesario separarlos, por su propio desarrollo y evitar cualquier problema que se generara, por las edades.

“aquí viven 30 niños y niñas, los cuales, después de ponerlos con nosotros el estado al pasar su tiempo en la casa cuna, o bien que sus padres los entreguen al no poder cuidar de ellos, se les dota de una cama, ropa, y un espacio de recreación”, externo, Rosi, quien afanosa preparaba la comida del día.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

La cuidadora y también encargada de la cocina, comento que actualmente sus carencias son de ropa para los más pequeños, pues la gente regularmente dona ropa grande, así mismo, es necesaria despensa de todo tipo, ya que a veces los huéspedes se quedan con hambre.

“queremos decirle a la gente que no por que vean las instalaciones grandes y limpias, que se han logrado, nuestros niños no tienen necesidades, por el contrario, darles de comer, vestirlos, pagar recibos, lograr que estudien y conseguirles útiles escolares son sus principales necesidades, no significa que, por estar ordenados y limpios, no suframos de necesidad para nuestros niños, niñas y adolescentes”. explico Griselda.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Un ejemplo del trabajo que realizan estos voluntarios y remunerados, de esta casa de asistencia, son los hermanitos Lorena de 13 años, Cruz de 8 y Miguel de 6, fueron puestos con ellos, por el Estado, al cumplir los mas pequeños la edad en casa cuna, estos pequeñines, que hoy son candidatos a adopción, habían llegado a las autoridades, luego de que el Dif, los retirara de su madre, ya que su alcoholismo, no permita que los cuidara con responsabilidad.

Palabra de Vida se ubica en la calle Valle de San Miguel 18306, de la colonia El Porvenir, la cual cuenta con 30 niños, niñas, y adolescentes, y El Porvenir del Estudiante, donde habitan 20 de los más grandes, que al crecer o llegar la mayoría de edad no tenían donde vivir, se ubica e la calle Mina de Avalos 6705 de la misma colonia.

Si usted desea apoyar a estas dos casas hermanas, puede hacerlo directamente en sus instalaciones, o bien llamar previamente al teléfono celular 614-1-04-81-72 con José Luis Gardea director.

