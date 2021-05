Declina Chela Ortiz a favor de Maru

Graciela Ortiz, candidata a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó su permiso a los candidatos y candidatas del partido a realizar un frente común para evitar que Morena llegue al gobierno de Chihuahua, en una reunión privada que sostuvo esta mañana.

"Estoy hablando unica y estrictamente de la candidatura a la gubernatura incorporada en ese frente. Ustedes, todos ustedes, tiene que seguir, como lo habré de hacer yo, acompañandolos, tienen que seguir con la conciencia muy clara de que tienen la posibilidad real de ser diputados, presidentes municipales, síndicos y diputados federales", expresó Ortiz a los candidatos que la acompañaron este medio dia en las instalaciones del Comité Directivo Estatal.

Ortiz indicó que estará terminandola campaña como la empezó, "junto con ustedes, pidiendo el voto para todos, todas y cada uno de nuestros candidatos y candidatas a estos jóvenes que el partido lanza", dijo, para que se siga trabajando intensamente, casa por casa, calle por calle.

Indicó que el PRI verdaderamente tiene condiciones de competitividad, en los puestos locales y federales, al tener el entusiasmo de ir a buscar a cada uno de los ciudadanos.

"No está el partido en la mejor condición para sacar adelante la gubernatura de Chihuahua. Y no les quiero plantear absolutamente ninguna declinación. Habremos de terminar juntos, pero quiero pedirles a ustedes que me autoricen a hacer, cumpliendo esa petición que hace la dirigencia nacional, con un sentido estricto de responsabilidad con Chihuahua uj frente que busque evitar a toda costa, la llegada de Morena al poder", dijo

"Con el corazón en la mano, tengamos claro que tenemos que hacer un esfuerzo, otra vez de responsabilidad con Chihuahua, con el PRI, con la gente, sobretodo con nuestras familias y vayamos unidos en ese frente con el PAN para impedir que a la gubernatura del Estado de Chihuahua pueda llegar un candidato de Morena. Hoy vengo a pedirles que me autoricen a ello, a establecer ese frente", expresó