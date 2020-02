Pide Consejero, Sotelo resultados de exámenes para juez

El consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, pidió a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que muestren los resultados de los exámenes de oposición para la elección de jueces, “que muestren la evidencia de que todo está bien, es muy fácil, saquen los exámenes con sus resultados y ya”, esto, luego de las declaraciones de varios magistrados en su contra por los documentos y evidencias que Sotelo ha mostrado en la presunta irregularidad de la elección de jueces.

Al hablar sobre la revista del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que presentó y en la que asegura fueron publicados los nombres de los jueces antes de la entrega de resultados, se le cuestionó si ha solicitado pruebas para corroborar que se imprimió después de que se diera a conocer la lista, a lo que respondió “quienes deben solicitar las pruebas son ellos (Consejo de la Judicatura/TSJ de Chihuahua)”.

Explicó que en el derecho público y administrativo, donde recae el proceso referido, cuando una resolución se dice que está mal porque no tiene sustento, ellos (la autoridad) debe demostrar que todo está bien, es por ello que no solicitará pruebas a la edición de la revista, “pues yo presenté un documento público”.

En medio de declaraciones entre magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, éste último aseguró que al no tener nada en su contra lo atacan mediáticamente, y que por el contrario seguirá señalando e investigando las irregularidades del proceso de selección de jueces, “no he cometido ninguna falta, intentan callarme, no me voy a callar, le voy a seguir y se los voy a demostrar”, dijo.

Recordó que una resolución de la Fiscalía Anticorrupción refiere hubo irregularidades en la selección de los jueces; el proyecto presentado por el magistrado Marco Anchondo Paredes también refiere debe dejarse sin efectos a dichos jueces; así como dos sentencias de juzgado de Distrito que dejan también sin efecto el concurso de selección, sentencia que por cierto ya fue atraída por la Suprema Corte y se encuentra resolviendo.

Por todo lo anterior pide salga el Consejo de la Judicatura a presentar los resultados y los exámenes de selección de jueces, “nos daremos cuenta si están en lo correcto o si están mal, punto, con eso callarían bocas, por qué no lo hacen, porque no pueden”, expresó Sotelo Mesta.

“Todo mundo sabe que la selección de jueces hubo trampa… yo no tengo que demostrar nada, ellos deberían solicitar las pruebas para demostrar que la revista se publicó después de conocer los resultados de los jueces, yo no falseo nada, ahí dice que es de junio”.

Ante las declaraciones de los magistrados Luis Villegas, Humberto Rodeo y Leo Alvarado (éstos dos últimos pertenecientes al Comité de Selección de Jueces), dijo no estar preocupado y por el contrario aseguró que no tienen nada sustentado en su contra, “no tienen nada, eso me deja tranquilo, ni me inquieta, y al no tener nada, tienen que ir a los medios a pedir mi renuncia”.

Sotelo Mesta enfatizó al decir: “No he cometido ninguna falta, quieren callarme, no me voy a callar, le voy a seguir y se los voy a demostrar, intentan y quieren que desista de todo lo que he investigado”, por lo que aseguró seguirá haciendo públicas las irregularidades del proceso de elección a jueces.

Ante la denuncia que interpuso Luis Villegas en su contra en el Consejo de la Judicatura, refirió que de llegar al Pleno del Consejo se excusaría, al mismo tiempo expresó: “Ya se le olvidó a Villegas cómo llegó (a magistrado) dentro de un proceso similar, él dijo que este concurso de elección de jueces había estado muy mal, ya se rajó”.

El consejero explicó que del proceso de selección de jueces hubo 13 amparos presentados por quienes no quedaron electos, 2 sentencias de juzgados de Distrito que dejan sin efectos todo el concurso, a esta sentencia los jueces ganadores impugnaron a través de un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, “donde resuelven si están bien o mal las sentencias, punto”, y que al darse cuenta la SCJN de la importancia del caso atrajo el recurso de revisión y será ahora la Corte quien resuelva.