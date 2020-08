Pide Consejo de Salud acatar restricciones ante Covid-19

Miembros del Consejo Estatal de Salud llamaron a la población en general y a los distintos sectores económicos y sociales a aguantar un poco más las restricciones de actividad y movilidad, para que no se salga de control la pandemia de Covid-19.

Como participantes en el programa Chihuahua Adelante del gobernador Javier Corral, coincidieron en que la mejor aportación de todos los chihuahuenses es cuidarse, para no enfermar a su familia y al resto de la población, y no llegar a hospitales saturados, en donde también exponen a un personal médico ya exhausto.

Los doctores Rodolfo Chávez Chávez (director del Hospital Ángeles) y Sergio Enrique Modesto Terrazas (presidente del Colegio de Médicos Generales) afirmaron que para salir adelante en esta pandemia es necesario usar cubrebocas, respetar las medidas de Sana Distancia, los aforos y los tiempos de apertura establecidos por el Gobierno del Estado en el nuevo decreto.

“Si tenemos una sociedad sana, si tenemos una familia no infectada, pues no llegan al hospital, no tengo dobles turnos, tengo material e insumos, entonces el mejor regalo que yo le pido a la sociedad es que se cuiden” expresó el doctor Rodolfo Chávez.

“Cuando grabamos los spots Quédate en Casa afortunadamente gran parte de nuestra comunidad así lo hizo, yo espero que de igual forma ahora que ya estamos al final del túnel, aguante un poco más, porque ya están las medidas o los tratamientos a la vista”, señaló el doctor Enrique Modesto Terrazas.

Dijo que para salir adelante es importante cuidarse y observar lo que marca el semáforo del nuevo decreto, para ello lo principal es usar cubrebocas, respetar las medidas de sana distancia, los aforos y sobretodo los tiempos de apertura.

“Hemos aguantado cinco meses muy duros, pero tenemos en puerta, la vacuna y antivirales que seguramente este mismo año van a salir al mercado; también anticuerpos monoclonales específicos para el coronavirus”, agregó Rodolfo Chávez.

El director del Hospital Ángeles agregó que actualmente el Sector Salud ya está viendo un fin médico efectivo al alcance de esta enfermedad, lo que no se tenía en marzo.

“A lo mejor este virus va a vivir toda la eternidad, pero ya vamos a tener las herramientas para combatirlo, la situación que nosotros vivimos en marzo a la situación actual es muy distinta, igual a la que se va a tener a fin de año”, enfatizó.

“Mi mensaje a toda la sociedad es que aguantemos un poco más. Les pido un último esfuerzo, realmente ya hay certidumbre”, destacó en el programa Chihuahua Adelante que el gobernador Javier Corral dedicó para abordar a profundidad los alcances del Acuerdo 102/2020.

