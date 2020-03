Pide CTM priorizar a los transportistas

Luego de que se han desarrollado reuniones regionales sobre la Ley de Transporte de Chihuahua organizadas por el Congreso del Estado, el secretario general de la CTM en Chihuahua, Doroteo Zapata, pidió que se dé prioridad al transporte público colectivo, pues aseguró que los concesionarios han hecho el esfuerzo de adquirir unidades nuevas (a crédito) ya que dijo ahora el Estado pretende entregar las concesiones a la Iniciativa Privada “debe (Gobierno) respetar ese derecho que le han dado de concesión a los trabajadores”.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Dijo seguir de cerca las mesas de trabajo que se realizan en la entidad, ayer tocó en Hidalgo del Parral, donde recordó acuden taxistas, materialistas, piperos, transportistas, de carga, pero hizo énfasis: “Aquí el renglón más importante es el de urbanos, porque han hecho un gran esfuerzo, los transportistas tienen un buen número de unidades que les cuesta mucho esfuerzo pagar la mensualidad”.

El líder de la CTM informó que primeramente los transportistas generaron la petición del aumento en la tarifa, donde Gobierno del Estado estuvo de acuerdo, “pero está cambiando la modalidad de entrega de concesiones, para que sea a una empresa, no a una persona física, y que propiamente no tenga valor económico, ni sean transferibles, ni sean hereditarias”.

Explicó que el problema versa en que las nuevas unidades fueron adquiridas a créditos de siete años, donde los pagos que entregan son de 50 mil pesos mensuales y en algunas rutas del transporte “no sale y no les alcanza para cubrir todos los gastos”.

Además recordó que “el gobierno concesiona cuando él no puede brindar un servicio, y el servicio de transporte no lo puede brindar él, tan no lo pueden brindar que el Vivebús les cuesta de la bolsa de Gobierno más de 7 millones de pesos mensuales, deben ser consientes de lo que pasa”.