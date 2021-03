Pide diputado Jesús Villarreal priorizar vacunación para el personal de salud

El diputado Jesús Villarreal, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado, para que el Gobierno Federal, dé prioridad a la vacunación contra el Covid-19 para el personal médico, pues existe un fuerte reclamo por la falta de la protección a quienes se exponen al virus.

En este sentido manifestó que se debe priorizar al personal de salud que se encuentra laborando en ciudad Juárez y en Chihuahua capital, pues es donde se concentra el mayor número de contagios.

Mencionó que con estos reclamos es importante exhortar al Gobierno Federal para que tome como prioridad, al personal médico en el estado de Chihuahua y en particular al de Ciudad Juárez y Chihuahua capital, para que decida la aplicación de vacunas de forma proporcional a los distintos municipios del estado de acuerdo a su población adulta, sin excluir a los municipios que cuentan con menor población.

“¿Cómo es posible que no haya sida concluida la vacunación al personal médico y que no haya llegado ninguna vacuna a las ciudades más grandes del estado para adultos mayores, de qué se trata, cuál es el propósito de la estrategia? Me queda claro que no es el interés por la salud de los Chihuahuenses”, cuestionó el legislador.

Añadió que los médicos comentan que diariamente tratan directamente con personas que llegan con síntomas de coronavirus, lo que representa un riesgo latente de contagio a la población médica que no está en la primera línea de atención de la pandemia, sobre todo porque se sabe que dicho personal no ha sido dotado de los implementos necesarios para la protección de su propia salud.