Pide la Iglesia respeto y no se discriminen a las personas homosexuales

Parral, Chih.- La iglesia llama a la comunidad para que las personas con tendencias homosexuales sean acogidas con respeto, compasión y delicadeza; sin embargo también es muy clara en sus enseñanzas de que las acciones que cometen son desordenadas, es por ello que están llamados a vivir en castidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El responsable de la Comisión Diocesana de la Pastoral de Comunicación Social de la Diócesis de Parral, el presbítero Leonel Larios, declaro “las enseñanzas de la iglesia son muy claras y el Catecismo, nos ilumina mucho con respecto a la no discriminación, pero también es muy clara al reconocer el elemento biológico como factor fundamental al hablar de género y no como una construcción social como lo están manejando, de que cada quien decide, pues no depende del hombre elegir el género del que nace”.

En este sentido mencionó que la iglesia es clara en estar a favor de la ley natural, del elemento biológico fundamental en la cuestión de la sexualidad humana como don de Dios.

Argumento que en la agenda mundial se está manejando la ideología de género promoviéndolos en el arte y en el entretenimiento, pero que tienen otros intereses en el ámbito anti demográfico y económico, porque los que promueven este movimiento manejan un discurso para que no tengan hijos, además de ser grupos económicamente redituables.

Comentó que existe una violencia interna en la persona y en ese sentido se quiere imponer a la sociedad nuevos ideales y maneras de pensar, ya que gran contenido de los programas de entretenimiento lo han introducido supuestamente en pro de la libertad, pero más bien es una imposición en pocas palabras dicen “acepta lo que nosotros estamos diciendo”.

Recordó que el Catecismo de la Iglesia Católica, indica que el llamado de la iglesia “para los que sienten estas inclinaciones hacia el mismo sexo, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba, por eso deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, pero es muy claro en sus enseñanzas que las acciones son intrínsecamente desordenadas”.

Indicó que existe un documento llamado “varón y mujer los creó”, donde se habla en la actualidad de una crisis antropológica y también una difusión de la ideología de género que se quiere aplicar a nivel global, imponiendo a otros que el género surge de una construcción social sin base en lo natural.

Es decir que con esto se quieren desligar del hecho biológico, e introducir el pensamiento de que cada quien decide lo que quiere ser.