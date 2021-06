Pide Morena al IEE presentar pruebas de sabotaje

Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, indicó que la consejera presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Claudia Arlett Espino, debe de presentar las pruebas correspondientes para sustentar sus declaraciones en contra del partido, luego de que señalara que militancia “saboteara” el proceso de cómputo de actas electorales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El presidente estatal del partido señaló como fuertes las declaraciones de la consejera presidente del IEE, en las que culpabiliza a Morena de los retrasos ocurridos durante la jornada de cómputo de actas electorales, en la que se contabilizan por última vez los votos emitidos a la ciudadanía.

Luego de que Claudia Alertt Espino explicara que el partido Morena estuvo retrasando el cómputo de las actas a gobernador, ante los desacuerdos con los lineamientos de la norma electoral, situación que derivó en tomas de algunas asambleas por parte de la dirigencia. Espino recordó que durante el primer día de cómputo de actas se registraron cortes de luz, los cuales señaló que fueron provocados

“Esa es una declaración muy fuerte. Yo le diría a la señora Espino que si hace esas declaraciones seguramente ha de ser porque tiene pruebas de lo que está diciendo. Y si tiene pruebas de lo que está diciendo y nadie tiene el derecho de obstaculizar un proceso electoral, pues entonces que ponga la denuncia correspondiente”, externó el dirigente.

Local En Juárez ganó Loera por 87 mil votos

Precisó que no cree conveniente entrar a “ese tipo de chirinola”, por lo que el partido no tomará mayores acciones ante los señalamientos. Reiteró que si se cuenta con las pruebas correspondientes, éstas deben ser presentadas a la autoridad para que se proceda conforme a la ley.

“Fueron retrasando y retrasando y hubo una serie de sabotajes a las asambleas tanto en Juárez como en Chihuahua, en donde se nos cortó la luz, se nos tomaron las asambleas, por ejemplo había espacios en donde se tomaron la asamblea institucionalmente en donde iban puntos de recuento, esto ocasionó grandes retrasos; el órgano electoral tenía que restablecer el orden para después seguir los procedimientos que marca la ley”, comentó Claudia Arlett Espino.

Por su parte, Hugo González, consejero de Morena en la entidad, señaló como fatal que por parte de la consejera presidente se busque responsabilizar a un partido político de la falta de capacitación, organización y torpeza del propio instituto.

“Si a alguien le interesa que los paquetes se abran y se transparente, pues es a nosotros. El tema de los apagones es cuestión de ellos que no se organizaron bien, no sé si no capacitaron bien a su personal. No entendemos por qué ha sido la tardanza de la apertura de los paquetes, no puede decir que es culpa de Morena”, expresó.