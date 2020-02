Pide MORENA no abrir compuertas de la Boquilla hasta temporal

“A fin de garantizar la tranquilidad de los productores del campo, estamos solicitando al gobierno federal esperar la temporada de lluvia y de esta forma garantizar que el pago de agua, se realice con escurrimientos, es decir se garantice en un más de un 100% la no escasez del vital líquido” expuso el diputado Miguel Ángel Colunga, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, como parte del posicionamiento oficial de su fracción.

Así como los diputados de Morena nos hemos –dijo- comprometido con los pequeños y medianos productores del campo, queremos manifestar la necesidad de comprometernos a garantizar el agua potable en los hogares que permite cubrir las necesidades básicas, en ese sentido desde aquí quiero pedirles a mis compañeros legisladores su apoyo para establecer mesas de trabajo que nos permitan garantizar en cada hogar el acceso al agua, situación que actualmente no hemos logrado cubrir en el estado de Chihuahua.

Colunga Martínez aseguró que la lucha social en la que respaldan a productores agrícolas y ganaderos, buscaron abrir un canal de comunicación entre productores y autoridades federales, quienes desde el 20 de diciembre entablaron la primera mesa de diálogo, posterior a esa primera mesa de trabajo –recordó- les siguieron las del 9 y 22 de enero y estaría por realizarse la del 12 de febrero; en dichas mesas han participado los representantes de la Asociación de Usuarios del riego, líderes de los distritos de Riego, haciéndose acompañar de legisladores “y en ese sentido a Morena le interesa continuar el diálogo como lo veníamos haciendo”

“El presidente de la República se ha comprometido a garantizar el agua para los productores de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León y ha señalado que de acuerdo a los informes técnicos de especialistas hay agua suficiente para pagar el tratado de no ser así él mismo hablaría con el presidente de los Estados Unidos y le pediría una prórroga, que lo haría formalmente, reconociendo que tenemos el compromiso pero que no hay condiciones para cumplir con el compromiso, porque no tenemos agua”

Finalmente enfatizó en que a las primeras muestras de inquietud de los productores, el gobierno federal ha privilegiado el diálogo, dando así inicio desde octubre de 2019 a mesas de trabajo en las que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y productores han explorado soluciones y de alternativas para el cumplimiento del tratado binacional de 1944, mismo que vence en octubre del presente año.