Pide Olga Ponce a gobierno estatal pruebas masivas de Covid-19

La doctora Olga Ponce Frescas, a través de una misiva solicitó al gobernador Javier Corral, entre otras cosas, pruebas masivas para detectar casos de Covid-19, ante la negativa -refiere- del gobierno federal para comenzar con aplicación masiva de pruebas, además demandó un plan estatal en materia de Salud para sortear la crisis que se vive y la que se avecina.

La anestesióloga y abogada, lamentó que la federación haya reaccionado tarde ante el embate de la pandemia, por lo que pidió al titular del Ejecutivo en Chihuahua que no siga los pasos del Gobierno de México y actúe en beneficio de la ciudadanía, otorgando a cualquier chihuahuense que así lo requiera la posibilidad de realizarse una prueba de Covid-19, ya que reiteró " sin pruebas no hay diagnóstico de confirmación o negación"

A continuación, la misiva integra:

CARTA ABIERTA AL LIC. JAVIER CORRAL JURADO

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua





Chihuahua, Chih. a 27 de marzo de 2020

Hola Javier:

Esta pandemia que destroza sin piedad países como Italia, España, Francia, Alemania y a Estados Unidos, países con sistemas de Salud infinitamente más robustos que el nuestro, amenaza gravemente a Chihuahua por ser fronterizo a USA quien tiene, al día de hoy, el mayor número de casos en el mundo. Cierto, los chihuahuenses están haciendo lo propio: quedándose en casa -los que pueden-, medidas de higiene y distanciamiento social, etc. Es excelente pero no suficiente. Requerimos de tu apoyo.

Escuché tu discurso hace días. Bien por decidir el cierre de los centros de congregación masiva. Pero, ¡por Dios: ¿Quién va a creer que nuestros hospitales públicos tienen el suficiente equipamiento para enfrentar esto? ¡Ni siquiera para atender el común de las enfermedades lo tiene! Vaya que estuve atendiendo pacientes 11 años en Hospital Central y otro tiempo en el IMSS. Se de lo que hablo, conozco las carencias. Tampoco los hospitales privados tienen infraestructura, equipamiento ni recurso humano suficiente si se viene una cantidad de pacientes críticos como es ahora en los países mencionados.

Chihuahua requiere acciones firmes para defenderse del virus, no solo discurso.

Recibiste la confianza de la población a través de su voto, hoy tienes la oportunidad de responder a la altura de las circunstancias. Aunque tarde, hay que desplegar una ESTRATEGIA para encarar esta crisis de salud a nivel Estatal, sin importar que esto signifique desmarcarse de la pasividad, incompetencia y soberbia del Gobierno Federal. Todos conocemos la irresponsable actuación del presidente López Obrador que no atendió oportunamente las recomendaciones de la OMS y continuó viajando, abrazando, estrechando manos y repartiendo besos, aunado a la gravísima invitación de él y sus allegados como Ricardo Salinas Pliego a “salir a la calle” cuando tantos mandatarios en el mundo están estableciendo cuarentenas obligatorias.

La principal acción es la PREVENCIÓN.

¡URGEN PRUEBAS MASIVAS para detectar los casos de Coronavirus y poder aislarlos!

Gobierno Federal está restringiendo muchísimo las pruebas, no lo hagas tú como Gobierno Estatal. No puede ser que en plena pandemia solo exista UN laboratorio certificado en el estado avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), que es el de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y además con la premisa de que no cualquiera puede hacerse la prueba, “solo quien sea candidato”.

¡Caray! Los ciudadanos tenemos derecho a hacernos las pruebas diagnósticas que asi lo deseemos, es nuestro Derecho Humano a la Salud. Urge por lo tanto, que dicho laboratorio realice las pruebas que se soliciten y/o que, por ser éste seguramente insuficiente, se le otorgue la orientación, capacitación y el apoyo necesario a los laboratorios privados para que de manera pronta las ofrezcan al público. Ya estaban anunciadas en varios hospitales de la ciudad y fueron canceladas por nuevas disposiciones del Gobierno Federal. Te pido que, así como lo están haciendo otros estados, implementes lo necesario para que las pruebas fluyan toda vez que el 81% de los infectados no tienen síntomas. Pruebas, aislamiento, pruebas, aislamiento, pruebas y mas pruebas es lo que necesitamos.

No es posible que se estén practicando tan pocas pruebas y con muchos requisitos.

- Sin pruebas no hay diagnóstico de confirmación o negación

- Sin pruebas no pueden existir datos estadísticos reales

- Sin pruebas no se puede detectar a los portadores.

- Sin pruebas no se puede aislar a los portadores.

- Sin pruebas no se puede garantizar que una persona que fallece de un proceso respiratorio agudo no hay sido por COVID-19

- Sin pruebas no hay un diagnostico situacional

- Sin pruebas es caminar en un campo minado con los ojos cerrados.

Recibe un cordial saludo, te deseo mucha salud y agradezco tu atención.

Olga Elena Ponce Frescas

Médica Especialista en Anestesiología y Lic. en Derecho

