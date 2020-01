Pide salvadoreño ayuda y perdón a mexicanos

“Perdón, México, porque me siento mal, porque todos somos seres humanos, y ustedes con nosotros se portan bien, y muchos no agradecemos, venimos hablando de lo que nos dan. No sé cómo queremos nosotros los inmigrantes, porque los mexicanos nos han quitado el hambre a muchos”, expresó Carlos Antonio, de El Salvador, mientras sostenía un cártel y pidiendo apoyo económico en el cruce de Paseo Bolívar e Independencia.

El migrante que va hacia el vecino país del norte reconoció que muchos de los migrantes que están en Estados Unidos han llegado allá con la colaboración del pueblo mexicano, quienes los han apoyado en su tránsito por el territorio nacional.

“Nosotros les pedimos para poder llegar allá; y otros vienen diciendo cosas de que no deben de venir. Mejor en sus casas se deberían de quedar, si en verdad allá comen riqueza, ¿por qué no se quedan allá? Para qué vienen a fregar aquí, para qué vienen a hablar del que le da de comer. No se vale, la verdad, me siento mal que a quien le quitan el hambre hablan de él”, cuestionó.

Sosteniendo un cartel en color verde fosforescente, en el que expresa gratitud y disculpas, refirió que se siente muy agradecido por toda la ayuda que han recibido él y su familia en México, quienes también son migrantes, y ya se encuentran establecidos en Estados Unidos.

“Sin México somos nada. Si México no existiera, nosotros no existiéramos los migrantes que venimos para arriba”, finalizó.