Pide SNTE desincorporar de PCE a instituciones deudoras

Luego de una reunión con la junta directiva de Pensiones Civiles del Estado, el Secretario General de la Sección 42, Ever Avitia Estrada pidió al órgano colegiado analizar la desincorporación a este servicio médico a las instituciones que no cumplen con los pagos para tener derecho ésta atención.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El líder sindical una vez más pidió la revisión del estado que guarda Pensiones Civiles, así como el cumplimiento de acuerdos establecidos con anterioridad en esta junta directiva.

Avitia planteó la urgente necesidad de que todas las instituciones afiliadas a PCE entreguen sus aportaciones económicas ya que es impostergable la revisión de los acuerdos celebrados y se tomen decisiones de manera contundente y definitiva, expresó el dirigente sindical.

“Es necesario que la junta valore la posibilidad de que aquellos entes que no puedan cumplir con sus responsabilidades financieras sean desincorporados de pensiones civiles del estado, con base a la facultad que la propia ley le confiere”.

Dijo que no es posible que un ente ponga en riesgo no solo la seguridad laboral y médica de sus trabajadores sino la de más de noventa mil derechohabientes de Pensiones, si no pueden cumplir con sus compromisos, están en libertad de buscar atención en otro instituto de seguridad social, expresó Ever Avitia, postura que fue avalada por el Mtro. José Luis Pérez Márquez, representante del CEN del SNTE en la Sección 42.

Avitia Estrada aseguró que es tiempo de definir el rumbo que se requiere para el instituto de seguridad social, y que es necesario tomar decisiones que eviten que en un corto plazo en tengamos problemas de salud y financieros en plena pandemia, concluyó el dirigente.

Te puede interesar: