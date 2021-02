Piden abogados de Maru, diferir audiencia 28 días más

Pedro Gómez Ibarra, pidió diferir la audiencia en contra de los imputados, toda vez que alegó que no existe los mecanismos necesarios para garantizar una elaborada defensa, ya que no cuentan con cadenas de custodia, les falta una carpeta de investigación identificada como 19/2017/7022 y tuvieron cinco días para revisar más de 26 mil fojas.

“No es para dilatar el procedimiento, es una carpeta que se apertura hace cuatro años, jamás se nos proporcionó la carpeta, no es hasta cuándo vamos a un tribunal federal, es que entregan la copia, no dudo que como consecuencia de lo rápido, les haya faltado información, para analizar un volumen de mil fojas no es fácil de leerlo en un día, necesitaríamos mínimo 26 o 27 días para leer mil fojas diarias” refirió la defensa.

El abogado cuestionó el tiempo que le brindaron para conocer las acusaciones en contra de María Eugenia Campos y María Ávila, “no me atrevería a faltarle al respeto, no dudo que haya mucho caudal que nos falte, si el fiscal dice hoy que todo lo que tenemos ahí es completo, solo pediría que algún documento que no este, no sea utilizado en la audiencia”.

Actualmente María Eugenia Campos, María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa, se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia escuchando el debate entre el ministerio público y la defensa, en búsqueda de más días para seguir analizando la carpeta de investigación.

