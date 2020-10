Piden no legalicen el aborto en menores sin autorización de los padres

La diputada Marisela Terrazas, dio a conocer que los diputados de Morena pretenden hacer varias reformas para legalizar el aborto a nivel nacional, permitiendo que los menores de edad aborten, sin el consentimiento de sus padres o tutores, incluso aquellas menores con 13 años de edad a través de la intervención del Estado, y solamente bastará con la solicitud que realicen las menores que deseen hacerlo. También se incluyen temas sobre la educación sexual, así como avanzar en una ideología que atenta gravemente contra la vida, la familia y el sano desarrollo de la infancia y la adolescencia.

Por nuestra parte y de la fracción del PAN, exhortamos a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Salud, y de Estudios Legislativos, Primera, con Opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, para que se promueva un análisis y privilegie el derecho de la mujer con un enfoque de protección a la vida y se exploren diversas alternativas para que la muerte desde el útero, no se constituya como un derecho.

Expresó la legisladora del PAN: “Estamos ante una situación grave por la pandemia como para impulsar este tipo de reformas y conlleva una afectación irreversible para las familias. No permitamos la obsesión que tienen estos legisladores de imponer una ideología que solamente tiene intereses económicos”.

“Entendemos que en muchas ocasiones, es difícil la responsabilidad que una madre tiene con su hijo, pero matarlo no es la solución, si al momento de que el infante nazca, la madre no puede cuidarlo o no existen los recursos necesarios para el beneficio del bebé, también existe la posibilidad de darlo en adopción a una familia, que si desee tenerlo y pueda cuidarlo”.

Finalizó Marisela Terrazas: México no va a tener paz mientras haya asesinatos de inocentes, no lo podemos permitir, vamos a defender la vida misma y los valores de la familia, nuestro país no necesita más muertes y merece legisladores que, con valentía, razón y verdad, se atreven a plasmar una historia a favor de nuestras niñas, niños y familias en beneficio de nuestra sociedad.





