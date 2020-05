Piden apoyo mil 884 mujeres por agresión

Gaby fue golpeada salvajemente por su pareja sentimental, las secuelas de la violencia son tremendas, “la primera vez me cacheteó, la segunda me quiso ahorcar, la tercera fueron empujones y jalones de pelo, la cuarta vez me quiso matar”, relató la mujer que ahora recibe ayuda para recuperar su autoestima. Casos que se repiten y se replican en este periodo de aislamiento, al menos el 29% de las mujeres atendidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres han sido víctimas de violencia física.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Durante la última semana de esta pandemia se han atendido a 313 mujeres que atraviesan una situación de violencia, en las seis semanas de aislamiento a consecuencia virus SARS CoV2 han necesitado apoyo mil 884 mujeres. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Ficosec, durante el mes de marzo se registraron 274 denuncias por violencia familiar.

Laura es otra de las mujeres que ha pedido ayuda al darse cuenta de que era víctima de violencia psicológica, es una forma de maltrato que a diferencia del maltrato físico, es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.

La violencia psicológica es la más recurrente, de las mujeres atendidas el 46% refiere ser víctima de esta violencia sutil, tan sutil que tarda en detectarse, en muchos casos hasta que se escucha a otra víctima se dimensiona.

Laura y Gaby coinciden en que a pesar de las advertencias que les hacían sobre la violencia que se ejercía en ellas no la advertían o la justificaban por el enfermo sentimiento de pertenencia, ese amor disfrazado.

Ahora que son parte de un grupo de ayuda llegan a la conclusión de que la relación en la que se habían sentido manipuladas, controladas, agredidas, ignoradas, y de la que habían conseguido salir, había sido de maltrato.

La violencia machista o de género puede afectar a las mujeres sin distinción del nivel de ingresos económicos o de educación y sacude la dignidad por igual, con independencia del origen social o el barrio de residencia. Igualmente, puede ser protagonizada por cualquier hombre. No hay estereotipos.

La violencia contra la mujer se dispara a causa del aislamiento, sobre todo porque su pareja y los hijos están en el hogar, así como por la misma presión económica que existe al no contar con ingresos suficientes, en el Ichmujeres se registra un incremento de casos del 24% en comparación con el mismo periodo del año pasado, al contabilizarse 157 nuevos casos.

En el Instituto Chihuahuense de las Mujeres se reporta que en la primera semana de aislamiento se atendieron de manera telefónica y presencial en seis de los once centros de atención en el estado a 260 la primera semana, para la segunda se incrementó a 331; la tercera semana se dieron 303 atenciones; mientras que para la cuarta semana fueron 326; en la quinta semana de aislamiento fueron 351 y 313 en sexta semana, dando un total de mil 884 mujeres de entre 18 y 49 años de edad.

Además se recibieron 396 llamadas en las líneas telefónicas de emergencia, habilitadas en los 11 centros de atención. En cuanto a la atención presencial se informó que el personal de guardia ha recibido a 758 usuarias, sobre todo en el módulo de atención en el Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez y en el Centro de Atención de Chihuahua, donde más se han recibido a mujeres en situación de violencia durante este período.

Otros tipos de violencia atendidos son patrimonial con 14%, económica con 9% y sexual con 6%. En este último rubro Ficosec registra 226 denuncias por delitos sexuales de enero a marzo de 2020.

Si eres víctima de violencia familiar puedes acceder al apoyo de asesoría legal y contención psicológica las 24 horas del día, vía telefónica en los 11 centros.





Líneas telefónicas habilitadas:

Cavim Chihuahua (614) 371-7413

Cavim Juárez (656) 770-2276

Cavim Guachochi (649) 115-4927

Cavim Creel (635) 105-9432

Cavim Cuauhtémoc (625) 115-6560

Cavim Camargo (648) 465-4980

Cavim Madera (652) 103-8951

Cavim Nuevo Casas Grandes (636) 130-6714

Cavim Parral (627) 115-8536

Cavim Morelos (200) 124-5310

Cavim Ojinaga (626) 499-8297