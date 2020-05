Piden asociaciones de indígenas apoyos alimentarios para la sierra

Asociaciones civiles indígenas locales se unen y piden apoyo a la ciudadanía para llevar comida a sus hermanos de la sierra que no tienen que comer.

Rigoberto Aguirre representante de la asociación Francisco Villa, es uno de los encargados de esta labor de apoyo a todos los pueblos indígenas de la sierra tarahumara, así como los asentamientos en la ciudad de Chihuahua, con la intención de solicitar a la ciudadanía en general el apoyo con un kilo de arroz, de frijol, de lenteja, o de cualquier cosa que sirva para llevar despensas a sus hermanos en la sierra tarahumara.

Apostados en la plaza de armas piden la colaboración de la sociedad de Chihuahua, ya que aunque las autoridades de gobierno han enviado algunas despensas estás no son suficientes para que los pueblos sobrevivan.

Tambien César Sanchez colaborador de estas acciones se encuentra en el lugar en apoyo a la vulnerabilidad de los indígenas, mencionó que aunque hay apoyos de los gobiernos Municipal y Estatal no es suficiente, ya que no solo es en la ciudad, si no en la sierra y en todos los asentamientos indígenas que hay en la ciudad, la pandemia al parecer durará mucho más de lo previsto, y así de esta manera tratamos de ayudar a nuestros hermanos indígenas, por ello estamos aquí y hacemos un llamado a la ciudadanía, para que les lleven algo de despensa y reunir la mayor cantidad de comida, mencionó que a muchos hermanos que están en la ciudad y no tienen un domicilio estable, cuando acuden a solicitar el apoyo les piden credencial de elector y no cuentan con ella por su naturaleza.

Esperemos y que la sociedad se sensibilice y nos ayude a ayudar para llevar que comer a nuestros hermanos indígenas pues el 90% viven al día.

